Los centros de salud de A Doblada, Porriño y Salvaterra usan IA para buscar insuficiencia renal en las historias clínicas

En los 42 años desde que el doctor José María Lamas Barreiro inició la especialidad, la evolución de Nefrología ha sido «muy importante». «A las personas con diabetes no se las dializaba porque tenían peor pronóstico. Hoy son el 22% de los que hacemos y, en algunos sitios, es ya la primera causa», cuenta. Recuerda perfectamente a aquella primera paciente diabética que, durante su MIR en Asturias, decidieron mandar a Madrid para dializar. «Tenía 18 años y no nos parecía normal no darle esa opción», señala. Lo vivió luego con otros casos, como los mielomas.

«Me quedó marcado cómo cambia la medicina en tan poco tiempo», destaca el jefe de servicio de Nefrología del Área Sanitaria de Vigo, que se jubila a finales de mes. Opina que a la especialidad "aún le queda desarrollo» y apunta dos grandes retos. «Posiblemente, acabemos viendo que los pacientes se van a dializar más veces a la semana». Es a lo que apuntan los resultados de los que usan la dialisis domiciliaria —se dializan 5 o 6 días, en vez de 3 alternos—. «Están muchísimo mejor en todos los parámetros», subraya.

«El problema es que, hoy, la logística no está preparada para dializar a todos los pacientes en el hospital o los concertados 5 o 6 veces a la semana. No los podemos atender. Hay que darle un vuelco», plantea y vaticina que, al menos, se acabará con el parón de dos días y se trabajará en días alternos incluyendo domingos, como ya se hace con sábados y festivos. «Es un reto de toda la Sociedad de Nefrología», puntualiza.

GaliON

Otro desafío es el diagnóstico precoz. Hace unos años, entró por urgencias un joven que volvía de un partido de fútbol sala porque estaba muy cansado. «Empezó diálisis porque teníe el riñón muy estropeado». Y es que la insuficiencia renal «da muy pocos síntomas y el cuerpo se acostumbra». Si se hubiera hecho una analítica unos años antes, podrían haber evitado en parte el daño. De ahí la necesidad de detectar los casos ocultos.

Para ello, Sanidade ha puesto en marcha el programa GaliOn, que usa un algoritmo con IA que revisa las historias clínicas en busca de analíticas ya efectuadas por usuarios para otras cosas y generar una lista con los casos posibles de insuficiencia renal para que en cada consulta de Medicina de Familia los revisen. Tras probarlo en Ourense, el piloto está desde hace unos meses en los centros de salud de A Doblada, Porriño y Salvaterra.