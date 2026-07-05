Las dos caras del acceso a la vivienda en Vigo: mientras crece la dificultad para acceder a un hogar, «multipropietarios» y «grandes tenedores» ganan terreno

El mercado de la vivienda está cambiando en los últimos años a pasos agigantados y provocando importantes tensiones tanto en el alquiler como en la compraventa, con precios disparados desde hace tiempo. Esto ha llevado a las diferentes administraciones a intervenir con leyes y normas, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar y, para ello, hace faltar contar con datos y una radiografía clara de cómo está la situación.

Un aspecto clave, por tanto, es conocer cómo se reparte la titularidad del parque residencial y, en el caso de Vigo y cruzando los datos del Catastro y el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles del Concello, se concluye que, mientras son muchos los vecinos que sufren para hacer frente a los gastos de una vivienda, la multipropiedad es un fenómeno al alza en la ciudad, al pasar en apenas unos meses de un 15% de titulares de viviendas con al menos dos inmuebles a su nombre a rozar un porcentaje de casi el 17%, puesto que son ya más de 18.000 las personas físicas o jurídicas que figuran con bienes residenciales a su nombre en la base de datos del Concello, que contabiliza en estos momentos un total de 144.430 bienes inmuebles de uso residencial -cifra al alza cuyo ritmo de crecimiento se ha acentuado en los últimos años-, que se los reparten 107.071 propietarios, de los que 89.050 tienen inscrita únicamente una vivienda.

Mientras, el 17% de «multipropietarios» registrados en Vigo tiene a su nombre 52.620 viviendas, lo que supone más de un tercio del parque total del municipio, según los datos que manejan en el consistorio. Como es lógico, la mayoría de titulares se corresponden con personas físicas (17.251), mientras que las figuras jurídicas (empresas, entidades, asociaciones, comunidades o instituciones religiosas) con más de un bien residencial ascienden a 770, un fenómeno empujado por la llegada de sociedades o fondos de inversión que ven una posible rentabilidad en determinadas operaciones inmobiliarias.

Mayor patrimonio

Un desglose más minucioso de los datos de los propietarios que manejan en el Concello refleja también que son cada vez más los que la Ley de Vivienda aprobada en 2023 considera como «grandes tenedores», aquellos titulares de bienes residenciales que tienen en su poder al menos una decena de inmuebles. En Vigo, en estos momentos, encajan en esa definición más de 300 personas o figuras jurídicas, que tienen el control sobre el 5% del parque residencial de la ciudad, algo más de 6.500 viviendas.

Radiografía de la propiedad residencial en Vigo / Hugo Barreiro

De los 305 «grandes tenedores» registrados en la ciudad olívica, un total de 175 son personas con sus nombres y apellidos, mientras que la otra gran parte del pastel está repartido entre 124 empresas, ya sean sociedades limitadas, anónimas o civiles. Hay también tres comunidades de bienes, dos asociaciones y una institución religiosa como la Iglesia Católica, que cuenta con diferentes viviendas para dar cobijo a personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante alquileres asequibles.

Precisamente, si se va algo más al detalle, los datos desvelan que el Obispado es en Vigo uno de los 15 propietarios con al menos medio centenar de inmuebles a su disposición. Con al menos ese patrimonio cuentan seis personas físicas y ocho sociedades mercantiles, según los datos de titularidad que se manejan para realizar el padrón del IBI. Tres empresas, por su parte, pueden presumir de tener el control sobre 100 o más inmuebles residenciales. La compañía que más tiene a su nombre en estos momentos es una sociedad anónima con 168 pisos.

Entre los particulares, por su parte, los datos que maneja el Concello reflejan que hay dos sujetos marcando el récord de posesiones en la ciudad, al registrar cada una de ellas un total de 65 viviendas. Hay algo más de 12.000 personas, mientras, que tienen a su disposición dos inmuebles; casi 3.000 cuentan con tres, un millar tiene cuatro y 452 cinco.

Destino

Uno de los factores que está ayudando a que se incrementen los precios del alquiler es la falta de oferta en el mercado, con menos de 300 viviendas en el circuito de comercialización en estos momentos. Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística reflejan que, al cierre del año pasado, algo más de 20.000 propietarios de inmuebles residenciales en Vigo tenían inquilinos en ellos, lo que desvela al cruzar los datos con el número total de titulares en la ciudad que algo menos del 19% de los dueños de pisos o casos ejercen como caseros. De estos 20.000, la gran mayoría son por su parte personas físicas (19.247), mientras que 770 son figuras jurídicas, reflejan los datos del organismo autonómico.

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No solo el alquiler puede ser un destino para los inmuebles que no se usan como vivienda principal, sino que también hay segundas residencias en algunos casos y, en otros, es probable que estén directamente vacíos, como refleja el Instituto Nacional de Estadística, que concluye que cerca de 21.700 están cerradas a cal y canto.