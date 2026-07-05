Bouzas «se moja» por la esclerosis múltiple en una emotiva jornada solidaria llena de actividades

En Galicia, unas 4.500 personas padecen de esclerosis múltiple. Con el fin de dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación y el mantenimiento de servicios esenciales, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) ha organizado este domingo una jornada de lo más completa. Desde conciertos, pintacaras, una ruleta con premios y hasta la visita de los bomberos para dar paso a un gran «manguerazo solidario».

Cientos de personas se acercaron a lo largo de la mañana al paseo marítimo de Bouzas para participar en el acto, que forma parte de la campaña nacional 'Móllate pola Esclerose Múltiple'. «Hay muchísima gente: personas de la asociación, de Vigo y también muchos turistas que están pasando», señalaban desde la organización. «Es un momento fraternal de apoyo por parte de la ciudadanía y se lo queremos agradecer porque estamos sintiendo muchísimo cariño», proclamaron.

La novena edición en la ciudad olívica —la única en acoger la campaña en toda Galicia— incluye, por primera vez, una barra en la que poder comprar comida y bebida. Además, se instaló una carpa informativa para aquellos que quisieran conocer más en profundidad la labor de la entidad y saber más sobre esta enfermedad neurológica. La venta de merchandising fue un éxito absoluto: «Se está vendiendo casi todo. Los abanicos han desaparecido, el año que viene encargaremos más».

Entre las actividades se incluyen un pintacaras gratuito, globofexia para los más pequeños y la tradicional ruleta de premios y sorpresas. El momento más vistoso fue el «manguerazo solidario». Los bomberos de Vigo acudieron por segundo año consecutivo al lugar para empapar a los asistentes de solidaridad. El agua fue más que bienvenida en las inmediaciones de la playa de O Adro debido a las altas temperaturas que registra la jornada. Después, se dio paso a una gran batalla de agua con cubos y pistolas.

La cita contó con cuatro grupos musicales que amenizaron la fiesta de manera altruista y «no han cobrado nada»: el grupo de folk The Cerne; The Canelita´s, caracterizado por sus rumbas; la banda de pop-rock Simon´s; y Dirty Coyote, que se presenta con un concierto en exclusiva. Las agrupaciones «hicieron un par de acordes» y terminaron componiendo un emotivo himno, con el que se puso el broche de oro al evento solidario cantando juntos.

Al acto acudieron diferentes autoridades para mostrar su apoyo hacia la causa. Entre ellas, la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz; la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar; y la diputada del BNG, Carmela González. La ubicación tradicional era en Samil, pero desde el año pasado el evento se celebra en Bouzas. «Como la asociación está en Bouzas, quisimos venirnos para el barrio. La verdad es que tuvimos una acogida maravillosa», explica Lara González, presidenta de Avempo.

González hace especial hincapié en la importancia de tener socios. «A partir de 25 euros al año te puedes hacer socio de Avempo. Luego, se puede hacer cualquier tipo de donación o comprar merchandising, desde mochilas, camisetas, bolígrafos, carteras, calcetines, tres en raya hechos a mano y muchos productos más», apunta la presidenta.