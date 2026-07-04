La Xunta moviliza 24,5 millones en 21 centros educativos de Vigo y acelera el nuevo IES de Navia

La Xunta mantiene a Vigo como uno de sus principales frentes de obra en materia educativa, con una inversión en marcha de 24,47 millones de euros repartida entre 21 centros de la ciudad. El grueso de ese esfuerzo se concentra en el futuro IES Domingo Villar, en Navia, pero el mapa de actuaciones alcanza también a institutos, colegios y centros de FP con reformas de mayor calado, mejoras de verano y nuevos proyectos ya en fase de redacción.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó este viernes las obras del nuevo instituto de Navia, una de las actuaciones más relevantes dentro del Plan de nova arquitectura pedagóxica. El centro ocupará una superficie de 8.200 metros cuadrados, contará con capacidad para unos 700 alumnos y tiene como horizonte de puesta en marcha el curso 2028-2029. La inversión prevista asciende a 17,78 millones de euros.

Durante la visita, Ortiz defendió el peso de Vigo dentro de la planificación autonómica en materia educativa. «Vigo é a cidade galega que recibe o maior investimento en obras en centros educativos», aseguró la representante autonómica.

Junto al nuevo IES Domingo Villar, la Xunta destacó el avance de varias actuaciones de envergadura en distintos puntos de la ciudad. La reforma del CIFP Manuel Antonio, con una inversión de 1,53 millones de euros, estará finalizada este mismo verano. También se encuentran en marcha los cambios de cubierta del CIFP Valentín Paz Andrade (1,89 millones), del CEIP Eduardo Pondal (147.367 euros) y del CEIP Coutada-Beade (185.111 euros), previstos para septiembre. A ello se suma la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral, presupuestada en 495.481 euros y con horizonte de remate en octubre.

La Xunta avanzó además que ya trabaja en la redacción del proyecto de rehabilitación integral del CEIP Vicente Risco, en el barrio de Teis. La intervención, con una inversión prevista de 1,7 millones de euros, buscará mejorar la eficiencia energética, las instalaciones y la accesibilidad de un centro histórico inaugurado en 1954.

A estas obras se añadirán durante el verano otras 14 actuaciones menores en centros educativos de Vigo, con un presupuesto global de 361.907 euros. Se trata de mejoras relacionadas con fontanería, carpinterías exteriores, adaptación de ascensores, espacios infantiles, lucernarios o aseos, entre otras intervenciones.