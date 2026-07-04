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El Paseo de Granada de Vigo ya luce su nuevo aspecto: todo listo para su reapertura al tráfico

La próxima semana se recuperará la normalidad en el entorno de Praza do Rei

El Paseo de Granada ya luce su nuevo aspecto tras la humanización.

El Paseo de Granada ya luce su nuevo aspecto tras la humanización.

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R. V.

Vigo

El entorno de la Praza do Rei de Vigo, cerrado al tráfico desde hace varios meses con el objetivo de acometer la ambiciosa humanización del Paseo de Granada, está a punto de recuperar la normalidad al estar ya prácticamente rematada la obra, en la que el Concello ha invertido unos 3 millones de euros. Según informa el departamento de Tráfico, desde este lunes a primera hora de la mañana se volverá a poder circular por el Paseo de Granada desde Venezuela para ir hacia Falperra.

Mientras, en la noche del miércoles al jueves se realizarán los cambios necesarios en la señalización para restablecer el sentido de circulación en la rúa Pracer, por lo que el tráfico volverá a su sentido original en todo el entorno. Todo quedará listo para la inauguración de la humanización y la puesta en servicio de las nuevas rampas mecánicas.

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