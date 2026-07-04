La demanda de aire acondicionado para viviendas se dispara en Vigo y desborda a las empresas: «Hay muchísimas llamadas y lista de espera»

Suele repetirse cuando la lacra de los incendios hace acto de presencia que el mejor remedio para evitarlos es apagarlos en invierno con medidas de prevención. Salvando las distancias y realizando un paralelismo, la ola de calor que asola Vigo y su entorno estos días está provocando en muchos hogares un auténtico tormento día y noche y son muchos, cada vez más, los que piensan si será adecuado mejorar la climatización de sus viviendas con la instalación de aire acondicionado u otros sistemas. Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística reflejan, además, que crecen sobremanera los hogares que reconocen tener dificultades con el aislamiento térmico de sus inmuebles, con casi tres de cada diez viviendas afectadas por esta situación.

Estos sistemas de aire acondicionado, muy habituales en otros lugares de España desde hace décadas, parece que están llegando para quedarse, como así lo corroboran negocios de electrodomésticos o empresas especializadas en el montaje de los aparatos de ventilación, que reconocen estar desbordados en muchos casos por las llamadas y contactos, con listas de espera en estos momentos de varias semanas para colmar las demandas de los potenciales clientes.

«Buff, muchísimas llamadas», señala rápidamente tras ser preguntada Ana Gómez, de la empresa Insogal. Desde su nacimiento en 2010, esta compañía nunca había tenido tanto trabajo relacionado con aires acondicionados como en la actualidad, marcando el verano de 2024 un punto de inflexión en esta vía de negocio.

Empresas como Insogal han triplicado las instalaciones en viviendas en apenas dos años

«Ese año instalamos 16 equipos, en 2025 fueron 45 y en los seis primeros meses de 2026 ya llevamos 43», cuenta Gómez para ejemplificar cómo se han disparado las peticiones por parte de particulares para sus hogares, lo que está suponiendo también más tiempo de espera en épocas como el verano. «Hay matices, porque hay trabajos que se pueden hacer algo más rápido en función de la dificultad y las necesidades, pero mínimo dos o tres semanas hay que esperar ahora», explican desde Insogal.

Algo menos de trayectoria en este sector tiene Ismael, al frente de la empresa Climaire desde hace dos años, pero también reconoce que la demanda de este tipo de productos está al alza en las viviendas de Vigo. Al igual que su «colega» de Insogal, apunta, sin embargo, que hay muchos vecinos de la ciudad que están cogiendo conciencia del problema de los extremos climatológicos y que son cada vez más previsores. «Prácticamente, estamos trabajando ya todo el año, cierto que ahora la demanda en los días de calor crece muchísimo», señala Ismael. En esta línea, Ana Gómez apunta que, «a diferencia de otros años, este invierno también hubo bastantes pedidos».

«Prácticamente, estamos trabajando ya todo el año» Ismael — Dueño de Climaire

No son ajenos en el sector, además, a la falta de mano de obra especializada para cubrir toda la demanda, ya que además de las compras de nuevos aparatos de aire acondicionado, hay que sumar que el calor contribuye a disparar las averías. «Como son equipos que ya están funcionando y tienes que darle el servicio postventa, te tienes que centrar en estos temas, por lo que a la hora de instalar nuevos siempre vas con más retraso», expone el dueño de Climaire, que habla de una demora media de un mes para las compras recientes, aunque una vez empiezan los trabajos se suele hacer de forma ágil.

A pie de calle

Las tiendas de electrodomésticos están notando también un aluvión de clientela estos días para hacerse con aparatos portátiles de aire acondicionado y, en menor medida, con ventiladores, un recurso que si bien sigue siendo utilizado, está cada vez perdiendo peso en las necesidades de los consumidores. «Sí que está teniendo menos demanda, la gente ya viene buscando aire acondicionado y una cosa está clara, cada está va en aumento», señala Luis, de Argasa Mi Electro, desvelando que uno de los proveedores de una de las marcas con las que se trabaja en este sector le ha trasladado que ya no había stock para este verano.

«Hay que intentar ser previsores», recomienda este profesional, apuntando que la agenda del técnico que realiza las instalaciones «está ya cubierta para varias semanas entre instalaciones y reparaciones».

Noticias relacionadas

También perciben un incremento de ventas en estos días de ola de calor en Euronics Sandoy, desde donde señalan que «hay productos que empiezan ya a escasear». Explica el dependiente que se nota también un cambio de tendencia, «ya que hemos pasado de los ventiladores típicos a otros más tipo torres o sin aspas, motores de menor consumo, con el aire portátil de toda la vida que cada vez se vende más». Consecuencias, sin duda, de unas temperaturas cada vez más extremas que imponen también a los vigueses reinventarse para no sufrir en exceso.