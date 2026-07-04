La ola de calor no da tregua en el área de Vigo: Salceda, Arbo y Salvaterra se tuestan aún más y la ciudad sufre una noche tórrida

El fenómeno de calor extremo que está sufriendo Galicia y, especialmente el sur de Galicia, volvió a repetirse durante este sábado después de un viernes que dejó registros nunca antes vistos hasta entonces. Ese subidón que llevó a que, por ejemplo, el casco urbano de Vigo pulverizase su récord absoluto de temperatura alcanzando los 39,12 grados poco después de las 15:00 horas, provocó que la madrugada del viernes al sábado saltase de categoría y pasase de tropical a tórrida, un calificativo que se aplica a aquellas noches en las que el mercurio no baja de los 25 grados, una situación que no se vívía desde julio de 2022.

Según los datos publicados por Meteogalicia, la mínima quedó fijada a las 6:10 horas y, a partir de entonces, las temperaturas empezaron a incrementarse y hasta media mañana, la progresión invitaba a pensar que los 39,1 grados del viernes podían quedar en anécdota al rozarse los 36 poco antes del mediodía, momento que supuso un punto de inflexión al desplomarse de golpe la temperatura por debajo de los 33 grados y, aunque después se llegaron a alcanzar los 35,9, ese fue el pico de la jornada, lo que no evitó que la sensación de calor y bochorno fuese total en el centro de la ciudad, buscando muchos refugios en las playas tanto de Vigo como del área.

Por el contrario, donde los registros fueron en ascenso respecto al viernes fue en los municipios de Salceda de Caselas, Arbo o Salvaterra, los tres destacados por Meteogalicia en su resumen de valores extremos de la jornada del sábado al superar los dos primeros los 41 grados (41,63 fue la temperatura alcanzada en Salceda) y los 40 en Salvaterra. Solo en la ciudad de Ourense, un clásico en estos episodios de ola de calor, se alcanzaron registros térmicos más elevados, al superarse claramente los 42 grados.

Más alerta

Las previsiones de Meteogalicia auguran que la ola de calor seguirá condicionando la vida en Galicia durante toda la jornada dominical, manteniéndose activa la alerta naranja en la mayor parte de la provincia de Pontevedra, especialmente en el litoral y en los concellos de la cuenca del Miño y su entorno. Lo esperable es que las temperaturas continúen siendo extremas, esperándose por ejemplo en Vigo máximas alrededor de los 35 grados y sin apenas oscilación térmicas, al situarse las mínimas en 25 grados. En los concellos de Salceda, Arbo o Salvaterra, lo normal es que se esté muy cerca de los 40 grados de nuevo.

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Todo apunta, sin embargo, a que el lunes este episodio extremo y alejado de la media habitual de esta época del año empezará a remitir, dejando por ejemplo en Vigo un desplome importante de las temperaturas, con las máximas por debajo de los 30 grados, algo que se repetirá a lo largo de toda la semana entrante, con cierta probabilidad incluso de alguna precipitación hacia el próximo fin de semana.