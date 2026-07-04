Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»

La búsqueda de María Pereira Rodríguez, la mujer de 75 años desaparecida en Vigo desde el pasado lunes 29 de junio, continúa este sábado con nuevas batidas de familiares y amigos por distintos puntos del área de Vigo y Redondela. La familia y el entorno de la septuagenaria piden más apoyo institucional ante la amplitud de la zona que están rastreando.

Unas 50 personas participaron este viernes en los recorridos organizados para tratar de localizar a María, cuya última señal de móvil, según los datos trasladados a la familia, la situaría en las afueras de Redondela el martes por la mañana antes de que el terminal se apagara. «Alguien la vio al lado del restaurante Lemos», confirma a FARO su nieto, Cristian Carrera. Esa pista ha llevado a las personas que la buscan a centrar parte de ese rastreo en el entorno redondelano, por donde también discurre el Camino de Santiago.

De hecho, varias hermanas de la desaparecida se desplazaron hasta Santiago para hablar con peregrinos y tratar de saber si alguien pudo verla durante estos días. El resto de voluntarios se dividió en grupos para recorrer caminos, zonas de monte y áreas comprendidas entre Vigo, Redondela, Cesantes y Soutomaior.

Se organizó una batida en la tarde del viernes para intentar localizar a María. / Cedida

«Hay mucho por abarcar, no damos abasto», explican desde el entorno familiar, que insiste en que cada hora es importante. María padece alzhéimer y lleva varios días fuera de casa sin acceso a su medicación, una circunstancia que aumenta la preocupación de sus allegados.

Este sábado, parientes y allegados han vuelto a reunirse en unas coordenadas compartidas por la familia para continuar con la búsqueda tanto por la mañana como por la tarde. «Necesitamos ayuda», reclama Cristian Carrera, familiar de la desaparecida, que pide la implicación dde los cuerpos de seguridad y emergencias.

«Pedimos ayuda a los cuerpos de seguridad»

El entorno de María sostiene que la búsqueda ciudadana no ha contado con la organización ni el respaldo que esperaban por parte de las administraciones. «Ni Protección Civil ni la Policía han organizado nada con nosotros. Pedimos ayuda de los cuerpos de seguridad y protección para ayudar con la búsqueda», lamenta Carrera.

María Pereira Rodríguez mide 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño claro y los ojos marrones. Cuando fue vista por última vez vestía un pantalón de lunares, una prenda que la familia considera clave para poder identificarla.

Cartel de SOS Desaparecidos con el anuncio de María P. R. / SOS Desaparecidos

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o en el correo info@sosdesaparecidos.es. La familia también ha facilitado los números 661 788 260 y 661 641 832 para recibir cualquier pista.