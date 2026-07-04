'La llamada' exitosa de Leiva enciende el puerto de Vigo en una noche de lleno absoluto

Con gorro blanco, camisa negra, un pantalón con lunares y dispuesto a darlo todo. Así se presentó José Miguel Conejo Torres, popularmente conocido como Leiva, ante un público entregado que le recibió entre aplausos y ovaciones en una calurosa noche de verano. El antiguo protagonista de la clásica banda Pereza ofreció una experiencia memorable en el primer espectáculo de una doble cita musical celebrada en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo. El artista logró agotar las entradas y colgar el cartel de sold out desde hacía meses en ambos eventos, que llegan a la ciudad olívica como única fecha de su Tour Gigante Fin de Gira en la comunidad gallega de la mano de Quireza Events y Attraction.

El éxito de La llamada de Leiva, que nadie dudó en atender, se traduce en unos 14.000 pases vendidos para los eventos de este viernes y sábado. El puerto vigués se consolida así como un espacio de vistas privilegiadas capaz de acoger grandes conciertos. Así lo demostró tras celebrar el pasado fin de semana el festival Galicia Fest, por lo que se aprovechó la infraestructura instalada para la ocasión.

El madrileño regresó a Vigo para tener un Vis a vis con la ciudad cuatro años después de su actuación masiva en el auditorio de Castrelos, en 2024. Esta vez, la parada forma parte de su gira Gigante, nombre de uno de sus temas que a su vez pone título a su último álbum, publicado en abril de 2025. Según valora el equipo, se trata del proyecto más ambicioso hasta la fecha, con letras que tratan diversos temas, como la amistad, el paso del tiempo, el amor o la identidad.

El recinto fue llenando su capacidad a partir de las 21 horas, mientras un DJ se ocupaba de animar el ambiente para que los oyentes fueran calentando motores antes de la llegada del protagonista, pocos minutos más tarde de las 23 horas. «Boas noites. Nos sentimos superhonrados de que siempre que venimos aquí haya gente esperando. Parece que lo normalizamos, pero nunca lo hacemos», proclamó el cantante tras abrir el telón de su tan esperado show con Bajo presión, una de sus principales canciones de su último proyecto. «Todos los que estamos aquí valoramos el esfuerzo de pagar una entrada, muchísimas gracias», añadió ante la muchedumbre.

Lo que ofreció Leiva durante su actuación fue un recorrido por toda su trayectoria musical. Desde míticos temas como Pienso en aquella tarde en honor al clásico grupo de rock Pereza —del que formó parte hasta 2011 junto a su compañero Rubén Pozo, con quien cosechó grandes éxitos y reconocimientos— hasta composiciones más recientes, tales como El polvo de los días raros. Así, el repertorio fue transitando por las distintas etapas de su carrera profesional y los grandes himnos fueron confluyendo con composiciones actuales sin bajar el volumen.

Asistentes al primero de los dos espectáculos que el artista ofrece este fin de semana en la ciudad. / Jose Lores /

El viaje no fue solo a través del tiempo. El vocalista mostró su diversidad creativa cantando temas enérgicos, pero también otros con una perspectiva más sensible y profunda. Y así se fue desarrollando el concierto, alternando momentos rocanroleros con otros más íntimos capaces de detener el tiempo. El público respondió desde el minuto uno. Cada estribillo estaba acompañado de miles de gargantas que coreaban al unísono.

Lejos de ser el título de una de sus piezas interpretadas, Shock y adrenalina parecieran ser las sensaciones que experimentaron los seguidores del cantante durante el concierto, que a posteriori comentaban la singularidad del mismo y lo bonita que había sido la cita, organizada en un entorno que nada tiene que envidiar a otros lugares donde se realizan macrofestivales.

Un emotivo recuerdo

Leiva no fue el único cantante en subirse al escenario. Un detalle bonito fue cuando cantó junto a su amigo Iván Ferreiro. Juntos, interpretaron los temas Turnedo y Breaking Bad. Aparte de eso, el tramo final fue de los momentos más esperados. Reunía canciones emblemáticas que el artista sigue cantando en solitario como Lady Madrid. Aunque el tema habla de una figura femenina a la que muestra su admiración, con el tiempo adquirió especial significado para la capital de España y sus visitantes. El reconocido tema sigue desafiando al tiempo y continúa configurándose como uno de los más queridos del público, junto con Princesas, donde la voz del cantante casi se camuflaba entre la de su afición. Quizás sea por eso que haya escogido este último para culminar el espectáculo, dejando un emotivo recuerdo en la mente de los asistentes.

Leiva no falla. Lleno, emoción y un público entregado definen la primera cita de este doble concierto en Vigo, dos de las nuevas fechas anunciadas para despedir la última gira del cantante. Este sábado, José Miguel Conejo revive la experiencia ante nuevos espectadores para cerrar su participación en la ciudad en una velada frente al mar que promete volver a cautivar la atención de los allí presentes.