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Accidente de tráfico

Herido grave un motorista tras chocar contra un turismo en Vigo

El accidente se produjo en la avenida Arquitecto Antonio Palacios pasadas las seis y media de la tarde de este sábado, en el cruce con el centro comercial Gran Vía

Imagen de una ambulancia del 061 en una calle de Vigo.

Imagen de una ambulancia del 061 en una calle de Vigo. / Ricardo Grobas

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Marta Clavero

Marta Clavero

Un motorista resultó herido grave este sábado tras verse implicado en un accidente de tráfico con un turismo en Vigo. El siniestro se produjo a las 18.36 horas en la avenida Arquitecto Antonio Palacios, a la altura del cruce con el centro comercial Gran Vía.

Por causas que todavía no han trascendido, la motocicleta y el turismo impactaron en este punto de la ciudad, dejando al conductor de la moto con heridas de consideración. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias sanitarios y efectivos de la Policía Local de Vigo, que regularon el tráfico y se hicieron cargo de las diligencias.

El motorista fue atendido en el lugar del accidente y posteriormente trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro para recibir asistencia médica.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre la evolución del herido.

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