Cuentacuentos, novela negra y Pedro Feijoo a la sombra

La Feira do Libro de Vigo vivió este sábado una de sus jornadas más completas, con una programación pensada tanto para familias como para lectores adultos. El cuentacuentos participativo «Historias que caben nunha maleta» abrió la tarde en la carpa de actividades, mientras las casetas volvieron a convertirse en punto de encuentro con autores como Pedro Feijoo, uno de los grandes reclamos del día.

La feria refuerza así su carácter más participativo y familiar con una jornada en la que los cuentos, las conversaciones literarias y las firmas de autores volverán a atraer público a la Alameda. La programación de la tarde arrancó a las 18.15 horas con «Historias que caben nunha maleta», un cuentacuentos dinámico y teatralizado en el que los libros, los objetos sorpresa y la implicación del público serán los protagonistas.

La propuesta infantil dejó paso a la novela negra y al encuentro directo entre escritores y lectores. A las 19.15 horas, Ana Viéitez —autora de «Pacto de silencio»—, Óscar Guzmán —«Só os mortos saben a verdade»— y Xaquín Núñez Sabarís —«Mañá, cando sexamos luns»— conversaron sobre el género con la escritora María Nieto. Más tarde, a las 20.00 horas, Ana Lena Rivera —«La casa de huéspedes»— y Laura Portas —«El palacio del agua»— mantuvieron otro diálogo con Nieto en torno a sus novelas.

Pero si hay un nombre que destacó en la programación de firmas del sábado es el de Pedro Feijoo, que a las 18.00 horas firmó ejemplares de «Donde nacen las bestias» en la caseta de la librería Vigo de papel. Su presencia se suma a una intensa agenda de autores durante todo el día en las casetas, con nombres como Francisco Narla, Luis García Rey, Dani Padrón, Óscar Guzmán, Xaquín Núñez Sabarís, Gabriela González, Java Torrente, Teresa Novoa o María Rod, entre muchos otros.