El Concello de Vigo desbloquea la primera fase de una humanización en San Miguel de Oia: casi dos millones de presupuesto

El Concello de Vigo pone encima de la mesa una nueva humanización, en este caso en la parroquia de San Miguel de Oia con un presupuesto que roza los dos millones de euros. La junta de gobierno local aprobó este viernes el expediente para contratar la primera fase de la reforma integral de la avenida Cesáreo Vázquez, que persigue modernizar en este parte de la actuación todas las redes de saneamiento y abastecimiento, por lo que se sustituirán unos colectores que están desgastados por una infraestructura que garantizará el correcto funcionamiento del sistema y evitará pérdidas y filtraciones de agua.

«Es una obra muy importante que ponemos en marcha», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, antes de incidir en sus críticas a la Diputación de Pontevedra, apuntando que la institución provincial mantiene todavía una deuda por los compromisos adquiridos en otras inversiones de la urbe que supera los 2,2 millones de euros, cantidad a la que pide añadir la actualización del IPC a los 5 millones comprometidos en el convenio de cooperación anual entre ambas administraciones. «Es un escándalo, hacen todo lo posible por no dedicarle a Vigo dinero cuando reciben por la ciudad ingentes cantidades», censura Caballero.

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Mientras, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, volvía estos días a reivindicar la apuesta del gobierno provincial en Vigo a lo largo del mandato, cifrando en 47 millones los fondos comprometidos, garantizando que habrá más si el Concello acepta colaborar en nuevas obras. Pone como ejemplo la construcción de un campo de béisbol homologado en As Plantas.