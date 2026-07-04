Ocio
Coia se pone en «modo fiesta» hasta el martes
Actuaciones musicales, atracciones para todos los públicos y el pregón dan el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más esperadas del verano vigués
El barrio de Coia, uno de los más populosos de Vigo, está ya en «modo fiesta» un año más. Desde primera hora de este sábado, la música y las atracciones que han conseguido el permiso para su instalación y hacer disfrutar a jóvenes y pequeños, están en marcha para disfrute de vecinos y visitantes, que pudieron disfrutar en esta primera jornada también del pregón, que en esta edición corrió a cargo de Amelia García Domínguez «Mely», al que no faltó entre otros asistentes el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
El pistoletazo a las celebraciones lo dio «Vai de Baile» con un pasacalles, mientras que también actuó el grupo de baile regional Peña Xuntanza y la Unión Musical de Valladares con un concierto. Ya en horario vespertino, el protagonismo fue para los grupos Jazz Vigo y Club Deportivo Espiral Breaking Vigo, mientras que los grupos La Nave y Nevada fueron los encargados de poner a bailar al público en la verbena nocturna.
Para la jornada dominical, se espera un menú muy similar en términos musicales, aunque también está prevista a las 14:00 horas una tirada de fuegos artificiales. Las fiestas de Coia son el primer plató del nutrido menú de celebraciones patronales y de barrio que tienen lugar en Vigo durante los meses de julio y agosto, cogiendo posteriormente el testigo otro de los clásicos como son los festejos en Bouzas.
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