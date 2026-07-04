Atención Primaria
Los centros de salud de Vigo tienen la demora más larga de Galicia
Sanidade informa que está en ocho días de media, el doble que en Ourense y dos jornadas más que la media del Sergas
Con las vacaciones de los profesionales y al no disponer de profesionales para sustituirlas, las demoras en Atención Primaria tienden a aumentar. Dentro de un mismo centro de salud, la demora real puede ser muy diferente de un cupo a otro. Los usuarios que tengan a su profesional de Medicina de vacaciones no verá en la aplicación ninguna cita disponible —aunque en el centro es probable que sí puedan darle una—, mientras que otros pueden encontrar hueco para la misma semana.
La Consellería de Sanidade cuenta con indicadores de demoras medias que permiten mejores comparaciones. Según la información facilitada, los que más tienen que esperar son los usuarios de los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo.
En concreto, ocho días de demora media para una cita de Medicina de Familia en la semana del 22 al 28 de junio. Dos días más tarde que la media gallega, que está en 5,9 días.
La otra área sanitaria en peor posición comparte provincia. Es la de Pontevedra y O Salnés se sitúa en 6,6 días. La tercera que supera la media gallega, es la de A Coruña, con 6,1 jornadas de espera.
En donde menos esperan es en Ourense, con 4,1 días de media para una consulta, seguidos de Lugo (5,1), Santiago (5,6) y Ferrol (5,8).
El Sergas recuerda a los usuarios que si acuden o llaman a su centro de salud pueden obtener cita inmediata, a lo largo del día o en el siguiente hueco disponible, en función de su situación.
Analíticas
Otra cuestión son las citas para una extracción de sangre para una analítica. Tanto el déficit de enfermeras, necesarias para realizar la toma de muestras, como la repetición de pruebas a pacientes por las huelgas de distintos colectivos están elevando las esperas para una cita a más de tres semanas y un mes en diversos centros de salud.
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