Medio Ambiente
La Xunta despliega en O Calvario su campaña por el Día internacional libre de bolsas de plástico
En el acto en el que se repartieron más de 1.000 bolsas de tela para concienciar a la ciudadanía
La Xunta ha desplegado en el barrio del Calvario su campaña para el Día internacional de bolsas de plástico. La delegada territorial, Ana Ortiz, estuvo presente en el mercado del barrio vigués para concienciar a la ciudadanía sobre los residuos plásticos.
La campaña de la Xunta se ha llevado a cabo en siete plazas de abastos diferentes de Galicia. Esta misma se ha denominado como: "Na túa compra resta plásticos, suma futuro". La iniciativa ha consitido en el reparto de más de 1.000 bolsas de tela para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir el consumo de plásticos. Una bolsa de ese material tiene un uso de entre 12 y 20 minutos y un total de entre 150 y 200 años en degradarse.
Además, la delegada explico que, a parte del tiempo de degradación, el plástico utiliza energías no renovables en su elaboración. En consecuencia, más del 90% de los plásticos del mundo se producen con combustibles fósiles como base.
Finalmente, apelo al compromiso ambiental del tejido productivo y señaló que 136 empresas gallegas ya aplican planes de prevención de envases, lo que permitió un ahorro de más de 4.000 toneladas de materias primas.
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