Vigo suspende desde mediodía toda la actividad deportiva al aire libre por la ola de calor

El Concello de Vigo ha decretado la suspensión de todas las actividades deportivas previstas al aire libre a partir de las 12.00 horas de este sábado 4 de julio y del domingo 5, ante las condiciones meteorológicas adversas derivadas de la ola de calor que afecta a la ciudad.

La medida, adoptada por razones de seguridad y de protección de la salud de los deportistas, afecta a toda la actividad deportiva exterior, con la única excepción de las actividades náuticas y de motor, que quedan fuera de la prohibición.

El gobierno local justifica esta decisión en el riesgo que las altas temperaturas pueden suponer tanto para la práctica deportiva en espacios abiertos como para el estado físico de los participantes. El objetivo, según remarca el Concello, es evitar cualquier problema de salud asociado al episodio de calor extremo.

Desde el Ayuntamiento se pide a clubes, entidades organizadoras, deportistas y ciudadanía que tengan en cuenta esta suspensión y adopten las medidas oportunas en cada caso, en un fin de semana marcado por el repunte térmico y por la activación de alertas vinculadas al calor.

La restricción entrará en vigor en ambos días a partir del mediodía, la franja en la que previsiblemente se alcanzarán las temperaturas más elevadas. Con ello, el Concello trata de reducir la exposición al calor durante las horas de mayor riesgo, especialmente en actividades de alta exigencia física.

El consistorio deja además la puerta abierta a prolongar o modificar esta suspensión en función de cómo evolucione la situación meteorológica en los próximos días. Para ello, aguardará a la actualización del nivel de alerta antes de decidir si las limitaciones deben mantenerse en futuras jornadas.