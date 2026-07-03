Vigo supera su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marca la máxima de Galicia con 40,2º

Vigo vivió este viernes una jornada excepcional de calor, con un registro histórico en su estación urbana de referencia. La estación de MeteoGalicia situada en la avenida de Madrid alcanzó los 39,12 grados, una temperatura que supone el récord absoluto de máxima en julio desde que existen datos en este punto de medición, activo desde 2010.

El valor pulveriza el anterior máximo, registrado el 12 de julio de 2022, cuando los termómetros llegaron a 37,6 grados. Según los datos históricos de MeteoGalicia, nunca antes esta estación había medido una temperatura tan alta en un mes de julio.

El episodio ya dejó este viernes registros extremos en el sur de Galicia. Según la última actualización de MeteoGalicia, la máxima del día en la comunidad se alcanzó en Salceda de Caselas, en Pontevedra, con 40,2 grados. Las Rías Baixas y el valle del Miño afrontan una situación especialmente delicada, con un aviso meteorológico naranja que se extiende también al sábado.

Con todo, el dato de Salceda no supera su máximo histórico para julio. Consultadas las series de esa estación, figura un registro anterior, precisamente tamibién el 12 de julio de 2022, en el que Salceda llegó a 41,3 grados. Este viernes, por tanto, se quedó cerca de aquel umbral, aunque sí marcó la temperatura más alta de Galicia en la jornada.

En Vigo, el calor se dejó sentir ya después de una madrugada tropical, en la que los termómetros no bajaron de los 20 grados durante la noche. La persistencia de temperaturas elevadas, incluso en horario nocturno, aumenta el riesgo para la salud, al dificultar el descanso y reducir la capacidad del cuerpo para recuperarse del calor acumulado durante el día.

El impacto del calor no se limitó a los registros meteorológicos. Durante el concierto de Deep Purple en Castrelos, se observaron varios episodios de mareos o lipotimias entre el público. Pasadas las diez de la noche, la temperatura rondaba todavía los 26 grados, un valor que, unido a la concentración de personas, las horas de espera y una posible falta de hidratación, elevó el riesgo de indisposiciones.

Consejos y recomendaciones contra el calor que la da Xunta. / Fdv

También los campamentos infantiles acusaron estas dos jornadas de calor. Algunas familias optaron por no llevar a los niños como medida preventiva ante las temperaturas extremas, mientras las playas se llenaban de vecinos y visitantes en busca de alivio térmico. Las zonas fluviales y los paseos a la sombra fueron otro de los refugios en el municipio.

El comportamiento de récord no fue idéntico en el resto de estaciones de MeteoGalicia en la ciudad. La del Puerto de Vigo llegó a 36 grados, una cifra muy elevada para un entorno litoral, aunque por debajo de su récord de julio: 36,3 grados, registrados el 7 de julio de 2013. En el campus universitario, estación activa desde 2006, se alcanzaron este viernes 34,5 grados, todavía lejos de los 35,9 grados del 12 de julio de 2022.

En el caso del aeropuerto de Vigo, cuya estación depende de Aemet, el récord de julio sigue siendo el del 5 de julio de 2013, cuando se rozaron los 40 grados con 39,7. El récord absoluto de esa estación corresponde, no obstante, a un mes de agosto, con 40,8 grados.

Sanidad recomienda extremar la precaución, especialmente con menores, personas mayores, enfermos crónicos y quienes realizan actividad física al aire libre. Beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa en las horas centrales del día, permanecer en espacios frescos y atender síntomas como mareo, debilidad, dolor de cabeza o náuseas son medidas básicas para reducir el riesgo de golpe de calor.

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La jornada deja así una doble lectura: un hito meteorológico en Vigo, con la avenida de Madrid batiendo su techo histórico de julio, y una advertencia sanitaria ante un episodio extremo que mantiene bajo presión a las Rías Baixas y al valle del Miño.