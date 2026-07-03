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Vigo contará con un nuevo macroparque en O Calvario: las obras durarán seis meses

La junta de gobierno local aprueba el expediente para contratar los trabajos

Infografía del futuro parque infantil.

Infografía del futuro parque infantil.

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Paso importante el que ha dado este viernes el Concello de Vigo para dotar al barrio de O Calvario de un nuevo macroparque infantil que supondrá, además, la mejora integral de una de las plazas de ámbito. La junta de gobierno local ha aprobado el expediente para la contratación de la reforma de la plaza Fernando Elorrieta Rey, ubicada entre la avenida Martínez Garrido y las calles Palencia y Portela, que cuenta con un presupuesto de 763.000 euros y que contempla un plazo de ejecución de seis meses.

«Será una gran reforma de un espacio de más de 1.000 metros cuadrados que combinará ocio infantil y descanso», destacó el alcalde vigués, Abel Caballero, tras la adopción del acuerdo por parte de su gobierno. El proyecto contempla que se establezcan en la plaza dos zonas de juego divididas en función de la edad, una con elementos musicales, flores parlantes, un tobogán, una tirolina, columpios y camas elásticas y otra con una cabaña de madera, un gran tobogán y un juego de balanceo y rotación. Estará delimitado por un vallado perimetral.

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Por otro lado, para mejorar la estancia de los vecinos, se renovará el mobiliario urbano con bancos y papeleras, instalándose además paneles de energía solar que permitirán la recarga de teléfonos móviles. Además, está previsto mantener toda la masa arbórea para garantizar, como sucede a día de hoy, la sombra natural, e instalar un pavimento fotocatalítico que permitirá la absorción de CO2.

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