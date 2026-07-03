Sanidade anuncia un plan de contingencia por las listas de espera y ante la previsión de que la huelga médica sea indefinida

El Servizo Galego de Saúde hace, al año, dos balances públicos sobre el estado de sus listas de espera. Este martes 30 de junio hizo el corte del último. Sus resultados aún no se conocen, pero se espera que la demora haya crecido de forma significativa. En buena parte, por la semana de huelga médica que se ha convocado cada mes desde febrero. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este viernes que su departamento está «preparando un plan de contingencia».

Detalló que, «sobre todo», lo hacen «pensando en el futuro» y en que «desde septiembre, probablemente ya, la huelga se convierta en indefinida».

«Vamos a tener que hacer un esfuerzo importante de planificación, sobre todo de priorización, para que todo lo que sea prioritario, todo lo que sea urgente, se pueda abordar de manera adecuada», defendió.

Horas extra

Sobre la negociación con los profesionales que suspendieron los quirófanos y pruebas en horas extra como protesta, señaló que están «trabajando en grupos de trabajo para ver cómo se puede abordar este tema».

Sin embargo, considera que «no es momento de hablar de ello» porque en verano «nunca hubo actividad concertada». Además, considera que es un problema «a nivel nacional».

Profesionales del Chuvi explican que solo se llevó a cabo una primera reunión de aproximación sobre este tema a finales de mayo y no los han vuelto a convocar.

Déficit de enfermería

Tras tres días suspendiendo cirugías programadas en el Chuvi —18 en total—, este viernes se han llevado a cabo todas las previstas, según asegura el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto.

Al conselleiro de Sanidade no le consta que se hayan suspendido en ningún otro punto de Galicia y atribuye esta situación a «un problema que tiene en este momento puntual el área sanitaria» de Vigo.

Puente Prieto reconoció que el momento «es complejo» porque «en lista de contratación ahora mismo no hay no hay enfermeras». Explica que la situación asistencial les ha permitido cerrar «solo 30 camas» de las 145 previstas para estos momentos en el Chuvi y que «necesitan equipo de enfermería para atenderlas y por eso ha afectado globalmente a la actividad».

Preguntados por las medidas para paliar este déficit de profesionales, el gerente señaló que «la tendencia ahora mismo es a reducir el número de ingresos, por tanto, se liberará enfermería para volver a asumir los quirófanos».

Refuerzos por Povisa

Uno de los motivos de aumento de actividad del Chuvi son las casi 8.000 personas que se trasladaron en solo un mes, más de 10.000 en un año. Puente Prieto señala que se reunieron con los servicios «más afectados para ver cómo encajar esta actividad», pero aún no han concretado refuerzos.

Sobre el caos circulatorio y de falta de aparcamiento del entorno del Meixoeiro, Gómez Caamaño señaló que «son responsabilidades del Concello» y negó tener conocimiento de una propuesta de convenio de la Administración local para arreglar la situación.