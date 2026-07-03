Resiliencia sobre ruedas: UVigo Motorsport lanza el UM26 tras el año más difícil de su historia

UVigo Motorsport ha logrado convertir el que probablemente fue el golpe más duro de su trayectoria en una nueva demostración de resistencia. La escudería universitaria de la Universidade de Vigo presentó este viernes en la Escola de Enxeñería Industrial el UM26, un monoplaza más ligero, con nuevo motor y con los sistemas de propulsión y aerodinámica renovados, que este verano competirá en los circuitos de Formula Student Austria y Formula Student Spain.

El equipo, único representante gallego en esta competición internacional, llegaba a esta temporada marcado por el incendio que arrasó su taller en la madrugada del 21 de febrero. Aquel golpe amenazó con truncar por completo el curso, pero la respuesta de sus integrantes, del entorno universitario y de los patrocinadores permitió salvar el proyecto. «Conseguimos repoñernos e continuar coa temporada de maneira relativamente normal grazas ao apoio dos nosos patrocinadores, dos membros e do grupo CIMA e o Cintecx, que nos cederon un espazo no centro para poder continuar coa fabricación do monopraza», explica Marta Cabo, team leader del equipo

Caballero, Mejías y Regades, con el coche. / FdV

La responsable de la escudería subraya además que el grupo nunca perdió el foco pese a las dificultades: «Os ánimos nunca decaeron, xa que todo o equipo tiña un obxectivo común: sacar o coche que sempre tivemos planeado». Para paliar los efectos del incendio, UVigo Motorsport activó una campaña de micromecenazgo que, aunque no alcanzó el objetivo económico previsto, sí permitió recuperar la herramienta imprescindible para seguir adelante. A ello se sumó el respaldo de las empresas colaboradoras, que repitieron pedidos, facilitaron materiales e incluso cedieron instalaciones.

El resultado de ese esfuerzo colectivo es un UM26 que da un paso adelante respecto a su predecesor. Entre los cambios más relevantes figura una reducción de peso estimada en unos 25 kilos, conseguida no solo por un chasis más ligero, sino también por la optimización del resto de sistemas, especialmente el de propulsión y el paquete aerodinámico. Marta Cabo destaca que el coche incorpora además un cambio importante en el motor, al pasar del Kawasaki ER6N, utilizado desde 2017, a un Triumph Daytona, lo que obligó a rediseñar el conjunto de subsistemas asociados. El combustible seguirá siendo etanol, manteniendo así la apuesta iniciada el año pasado con el UM25.

En el apartado aerodinámico, el equipo ha apostado por una renovación completa. El nuevo paquete no solo busca contener el peso, sino también mejorar la eficiencia general del monoplaza y aumentar el downforce, además de afinar la metodología de diseño y simulación desde las fases iniciales del desarrollo.

El UM26 tendrá su estreno competitivo este verano en dos escenarios habituales para la escudería viguesa. La primera cita será en el Red Bull Ring, en Austria, entre el 26 y el 30 de julio. La segunda llegará en Montmeló, en la Formula Student Spain, del 1 al 7 de agosto. Tras la evolución mostrada en los últimos años, el equipo confía en seguir consolidando esa línea ascendente. «O principal obxectivo é continuar cos resultados ascendentes que leva seguindo o equipo dende o UM23», resume su team leader.