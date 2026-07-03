Salud Mental
Psiquiatría a domicilio: el Sergas plantea atender en casa a personas con trastornos de la conducta alimentaria
El Sergas destaca al Nicolás Peña como centro de referencia en atención ambulatoria de salud mental
El Plan Estratéxico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030, que aún no se ha aprobado, prevé la dotación de más profesionales en Vigo para la ampliación de servicios. De ahí que se haya reservado el antiguo centro de salud de Nicolás Peña para crear un centro de referencia en atención ambulatoria en salud mental.
Ya se han trasladado allí la unidad de salud mental Nicolás Peña 2 —en el espacio que ha dejado deja libre en el hospital de Camelias, se ubicará una unidad de transición a la edad adulta— y la de prevención del suicidio —que estaba en Taboada Leal—. Esta se duplicará e incorporará Trabajo Social, tal y como explicó el director asistencial del Sergas en Vigo, José Manuel Olivares. Además, se creará una Unidad de Depresión Resistente.
No es el único sitio donde se ampliarán los recursos de salud mental. También en el Olimpia Valencia, donde se creará una unidad de trastornos de conducta alimentaria de Atención Primaria. Los pacientes pediátricos seguirán viéndose en el Nicolás Peña y las fases agudas, en el Cunqueiro, pero hay otro perfil para el que plantean un enfoque pionero en Galicia —se han llevado a cabo pilotos en Madrid—: hospitalización a domicilio para permitir la estabilización y recuperación en el entorno habitual. Los profesionales acuden a la casa del paciente a enseñarle a comer y establecer buenas prácticas y rutinas en colaboración con la familia.
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