«El plan que quiero para ver a España» está en Vigo: playa, Cíes y pantalla gigante al atardecer

Vigo volvió a demostrar que hay pocas formas mejores de ver un partido de España que con el Atlántico de fondo, una puesta de sol sobre las Cíes y los pies prácticamente en la arena.

Así lo ha resumido una instagramer en un reel que se ha hecho viral en redes bajo el mensaje: «El plan que quiero para ver a España».

Las imágenes muestran el ambiente del chiringuito Maui Los Olmos, situado a pie de la playa de Tombo do Gato, más conocida como Los Olmos, durante el encuentro entre España y Austria.

En la escena, bañistas apuran la tarde en la arena o se dan un último baño mientras decenas de clientes siguen el partido en una pantalla gigante, con una cerveza fría, un refresco o una cena informal en la mesa.

El vídeo ha llamado la atención precisamente por esa mezcla tan viguesa de fútbol, verano y paisaje: el sol cayendo sobre la ría, las islas al fondo y una grada improvisada de aficionados animando a la selección desde uno de los rincones más reconocibles del litoral de la ciudad.

Decenas de clientes siguieron el España-Austria en un chiringuito vigués a pie de playa. / Instagram

Pantalla gigante en Castrelos

Otra buena opción para seguir el partido en directo será la que disponga el Concello de Vigo que ha anunciado que para la próxima cita mundialista de España, el lunes frente a Portugal, habrá pantalla gigante en Castrelos. Aunque no se pudo instalar durante el primer cruce de eliminatorias contra Austria por la coincidencia con el concierto de Deep Purple, el gobierno local ha decidido activar la iniciativa a partir de ahora para los encuentros que dispute la Selección Española en el Mundial 2026.

«Vamos a montar una gran pantalla en Castrelos», anunció este viernes el alcalde, Abel Caballero, que avanzó que se repetirá la imagen de otras grandes citas de selecciones vividas en la ciudad. Quienes quieran seguir el partido podrán hacerlo tanto desde la zona de platea, donde se colocarán sillas con aforo limitado, como desde las gradas del anfiteatro.

Castrelos. Partido España-Inglaterra / Adrian Irago

El regidor augura que «habrá muchos miles de personas» en Castrelos para animar a España en una cita con aroma de gran noche. El objetivo, señaló, es «que Vigo se agrupe para animar a la selección».