«Móllate pola Esclerose Múltiple»: el baño colectivo del barrio de Bouzas este 5 de julio

Bouzas se moja este fin de semana por una buena causa. Este domingo 5 de julio tendrá lugar durante toda la mañana en el barrio de Bouzas un acto conmemorativo sobre la esclerosis múltiple. Hasta la tarde la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO) realizará diferentes baños para reinvidicar a las personas que padecen la enfermedad. Todo tendra lugar en el Paseo Marítimo.

Cartel del acto «Móllate pola Esclerose Múltiple». / AVEMPO

A la una de la tarde se realizará un manguerazo solidario que lanzarán los bomberos al público asistente. Además, a la misma hora también estarán presentes distintas autoriades.

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El evento ha sido convocado por la asociación Esclerosis Múltiple España. Además, de manera simultánea, todo este acto tendrá lugar en más de 800 playas y piscinas de toda España.