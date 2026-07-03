Marian Mouriño leerá el Pregón del Cristo de la Victoria y José Enrique Pereira portará el estandarte

Marian Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, leerá el pregón del Cristo de la Victoria el próximo 1 de agosto, mientras que José Enrique Pereira, presidente del grupo Pereira, portará el estandarte de la cofradía durante la procesión. Así lo confirmó la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria tras la reunión mantenida entre el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y varios integrantes de la entidad encabezados por su presidenta, Marora Martín-Caloto.

El pregón se celebrará a las 12.30 horas del sábado 1 de agosto en el Jardín Inglés del Pazo de Castrelos, tal y como ya ocurrió el pasado año. La procesión, además, repetirá el recorrido de las últimas ediciones: partirá de la Concatedral de Santa María y bajará por la calle Real para continuar por O Berbés, Cánovas del Castillo y Montero Ríos. Después ascenderá por Concepción Arenal y Colón, enlazando con Príncipe hasta desembocar en la Puerta del Sol.

Durante el encuentro también se abordaron otros aspectos relacionados con la organización de la principal fiesta tradicional de Vigo, entre ellos la invitación a Joan Enric Vives, obispo emérito de Urgell, como predicador invitado.

Buena sintonía

La presidenta de la cofradía aprovechó la reunión para agradecer la «colaboración total y el interés para que todo transcurra perfectamente» por parte del Concello, que asumirá la financiación de la procesión y de las actividades vinculadas a la celebración, con una aportación total de 50.000 euros.

Con el objetivo de acercar la festividad a toda la ciudadanía, el Concello instalará además pantallas en las inmediaciones de la Concatedral para seguir las misas del día grande hasta la salida de la procesión. A través de esos dispositivos también podrá verse el descendimiento de la imagen, previsto a partir de las 20.30 horas.