Luz verde para mejorar el cuidado de las zonas verdes de Vigo hasta 2031: ya hay fecha para la entrada en vigor de la nueva concesión

Una de cal y otra de arena en materia de contratación pública en Vigo en dos de los contratos más importantes que han salido a licitación en los últimos meses. Por un lado, el Concello de Vigo ha recibido el aval del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) para poner el broche al concurso abierto en septiembre para renovar el cuidado y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, lo que supondrá importantes mejoras en el servicio. Mientras, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha sufrido un ligero contratiempo en su hoja de ruta para empezar con la transformación del antiguo complejo informático de Caixanova en López Mora, al suspenderse cautelarmente el concurso por un recurso de una empresa excluida.

Tal y como había informado FARO el pasado 19 de junio, las alegaciones de la sociedad Prezero SA habían obligado al Concello a frenar la firma del contrato con la UTE Acciona-Manten, actual responsable de la concesión de zonas verdes en Vigo, mientras no se pronunciase el Tacgal, que emitía una resolución fechada el pasado 23 de junio en la que desestimaba el recurso presentado, avalando las tesis municipales de que la evaluación se había realizado correctamente. Esto ha permitido retomar el procedimiento y firmar el nuevo contrato con Acciona-Manten, que entrará en vigor el próximo 16 de julio y que se prolongará hasta julio de 2031, sin que esté prevista ninguna prórroga en las cláusulas del pliego. El precio que abonará el Concello a la concesionaria durante la vigencia de la concesión superará los 60 millones de euros.

Las zonas verdes que dependen en estos momentos del Concello suman más de 3,12 millones de metros cuadrados y la previsión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) es que se incrementen sustancialmente con nuevas intervenciones. La concesión contempla su conservación, mantenimiento, reposición y mejora de parques, árboles o arbustos. Grandes empresas de España se interesaron por el contrato, llevándose el gato al agua los actuales responsables.

Edificio en López Mora que albergará la incubadora de empresas. / Marta G. Brea

Plazo ajustado

A la espera de una resolución está en estos momentos, por su parte, Zona Franca, que ha visto como una de las empresas -Oreco Balgón- excluidas en el concurso para contratar las obras de la futura incubadora de alta tecnología del «hub» tecnológico de López Mora ha presentado un recurso especial en materia de contratación que ha llevado al tribunal a declarar la suspensión cautelar del procedimiento, por lo que no se puede todavía firmar el contrato que se adjudicó a Civis Global a finales de mayo por más de 5,3 millones.

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El retraso que supondrá este recurso puede tener consecuencias para una obra cuyos plazos estaban prácticamente medidos al milímetro para no poner en riesgo una subvención de fondos europeos concedida, que obliga a tener en marcha la incubadora como muy tarde en octubre de 2027. Esto llevó a Zona Franca a desgajar esta rehabilitación del resto de proyecto, en estos momentos en fase de recepción de ofertas, tramitándolo por la vía de urgencia. Los pliegos contemplan un plazo máximo de 10 meses de obras, al que hay que sumar el tiempo necesario para instalar el material y el mobiliario necesario para desarrollar la actividad. El Consorcio estatal va de la mano en el proyecto con la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía y Gradiant.