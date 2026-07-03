Fútbol
El España-Portugal del Mundial se podrá ver en Vigo en una pantalla gigante: «La vamos a montar»
El Concello anuncia que la medida se repetirá en todas las eliminatorias que juegue la selección española
Aunque no se pudo llevar a cabo en el primer cruce de eliminatorias contra Austria por la coincidencia con el concierto que protagonizó Deep Purple, el Concello de Vigo ha decidido que, a partir de ahora, habrá la posibilidad de seguir en una pantalla gigante los partidos que dispute España en el Mundial 2026, arrancando la iniciativa con el encuentro de octavos de final que tendrá lugar el próximo lunes contra Portugal.
«Vamos a montar una gran pantalla en Castrelos», anunció este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por lo que se repetirá la estampa de otras grandes citas de selecciones en el pasado. Para ver el partido en esta pantalla, se podrá optar por acudir a la zona de platea, donde se colocarán sillas aunque la afluencia será limitada, o por las gradas situadas en el anfiteatro del auditorio. Augura el regidor que «habrá muchos miles de personas» disfrutando de esta alternativa que facilita el Concello, con la que busca «que Vigo se agrupe para animar a la selección».
El calendario fijado por la FIFA establece que el partido entre España y Portugal se celebrará el próximo lunes a partir de las 21:00 horas, una franja horaria en la que seguiría jugando el combinado dirigido por Luis de la Fuente en las siguientes eliminatorias si se clasifica, encuentros que también se podrían seguir por la pantalla gigante de Castrelos llegado el caso.
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