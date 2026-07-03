Un conductor indispuesto causa un choque múltiple en la calle Brasil de Vigo
El vehículo se salió de la calzada en el cruce con Vázquez Varela y golpeó a tres coches estacionados, además de provocar daños en varios maceteros
Un aparatoso accidente de tráfico registrado a última hora de este viernes en la calle Brasil, en pleno centro de Vigo, dejó importantes daños materiales después de que un conductor sufriera una indisposición al volante y perdiera el control de su vehículo.
El turismo, un todoterreno, se desvió de su trayectoria a la altura del cruce con Vázquez Varela y acabó impactando contra tres coches que se encontraban estacionados en la zona. La colisión también provocó desperfectos en varios maceteros instalados en la vía pública.
Pese a la espectacularidad del siniestro, no hubo que lamentar daños personales. El conductor pudo salir del vehículo por su propio pie tras el accidente.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Vigo, que aseguraron el entorno tras recibir el aviso. El suceso generó expectación entre los viandantes y dejó visibles daños en los vehículos afectados.
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