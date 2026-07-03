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Un conductor indispuesto causa un choque múltiple en la calle Brasil de Vigo

El vehículo se salió de la calzada en el cruce con Vázquez Varela y golpeó a tres coches estacionados, además de provocar daños en varios maceteros

El accidente en la calle Brasil.

El accidente en la calle Brasil. / @pooochooo

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R. V.

Un aparatoso accidente de tráfico registrado a última hora de este viernes en la calle Brasil, en pleno centro de Vigo, dejó importantes daños materiales después de que un conductor sufriera una indisposición al volante y perdiera el control de su vehículo.

El turismo, un todoterreno, se desvió de su trayectoria a la altura del cruce con Vázquez Varela y acabó impactando contra tres coches que se encontraban estacionados en la zona. La colisión también provocó desperfectos en varios maceteros instalados en la vía pública.

Pese a la espectacularidad del siniestro, no hubo que lamentar daños personales. El conductor pudo salir del vehículo por su propio pie tras el accidente.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Vigo, que aseguraron el entorno tras recibir el aviso. El suceso generó expectación entre los viandantes y dejó visibles daños en los vehículos afectados.

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