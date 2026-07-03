Feira do Libro
Cita con los libros al abrigo del calor
El calor aprieta, pero la Feira do Libro de Vigo sigue sumando público en la Alameda con una programación diversa y gratuita. Teatro infantil, presentaciones de autoras viguesas y firmas muy concurridas marcan una jornada en la que la literatura vuelve a abrirse paso al aire libre
Carolina Cachafeiro
La Feira do Libro sigue ganando ambiente y público en la Alameda con una programación pensada para todos los públicos. La tarde del viernes concentró buena parte de los reclamos de la jornada, con el espectáculo del dramaturgo gallego Pablísimo para los más pequeños y con dos de las citas literarias más esperadas del día: la presentación de Bruxas e Dragóns: Babá Iaga, de Luismi Pérez y Ledicia Costas, y la de La cámara de las maravillas, de la escritora viguesa María Oruña.
Pero la feria aún guarda reclamos para quienes no hayan podido acercarse estos días. El programa mantiene actividades tanto para niños como para adultos, con firmas de autores a lo largo de toda la cita. Entre los nombres más destacados figuran Antón Reixa, Pedro Feijoo, Xulia Alonso, Antón Beiras y Ledicia Costas, que este viernes, tras presentar su nuevo libro junto a Luismi Pérez, firmó ejemplares para los lectores que se acercaron a la Alameda.
La jornada tuvo un marcado acento vigués con el protagonismo de Ledicia Costas y María Oruña, a las que se sumó también la presentación de Contubernio Picacho, del autor Xaime Fandiño. Una combinación de nombres consolidados y propuestas diversas que volvió a convertir la feria en un punto de encuentro entre escritores y lectores.
La programación no se limita, ni mucho menos, al público infantil. Si para las familias hay cuentacuentos, teatro o talleres de dibujo, los adultos también encuentran una oferta variada, con presentaciones de libros, lecturas, conciertos, coloquios y conversaciones con autores. Aunque la feria apenas encara sus primeros días y todavía es pronto para decidir cuál es la actividad más multitudinaria, hay una certeza que ya se repite entre casetas y paseantes: las firmas de libros vuelven a ser uno de los grandes imanes de la cita.
En esta 52.ª edición de la Feira do Libro de Vigo no falta variedad, ni tampoco ambiente. Y en estos días de calor, pocos planes resultan más apetecibles que sentarse en la Alameda, a la sombra de un árbol, para escuchar, hojear y dejarse llevar por un poco de literatura, cultura y buena compañía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia de la amazona de Tomiño de 23 años que sufrió un traumatismo craneoncefálico pide ayuda para su rehabilitación
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- El concierto de Deep Purple en Castrelos mantiene su horario y no se retrasará por el partido de España
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- Smoke on Castrelos: Deep Purple inaugura el ciclo de conciertos a golpe de rock
- Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
- Alerta en el centro de Vigo por el incendio en un restaurante
- Los perros al hotel, sus dueños a Cíes