Cita con los libros al abrigo del calor

La Feira do Libro sigue ganando ambiente y público en la Alameda con una programación pensada para todos los públicos. La tarde del viernes concentró buena parte de los reclamos de la jornada, con el espectáculo del dramaturgo gallego Pablísimo para los más pequeños y con dos de las citas literarias más esperadas del día: la presentación de Bruxas e Dragóns: Babá Iaga, de Luismi Pérez y Ledicia Costas, y la de La cámara de las maravillas, de la escritora viguesa María Oruña.

Pero la feria aún guarda reclamos para quienes no hayan podido acercarse estos días. El programa mantiene actividades tanto para niños como para adultos, con firmas de autores a lo largo de toda la cita. Entre los nombres más destacados figuran Antón Reixa, Pedro Feijoo, Xulia Alonso, Antón Beiras y Ledicia Costas, que este viernes, tras presentar su nuevo libro junto a Luismi Pérez, firmó ejemplares para los lectores que se acercaron a la Alameda.

Ledicia Costas firma su última obra. / Jose Lores

La jornada tuvo un marcado acento vigués con el protagonismo de Ledicia Costas y María Oruña, a las que se sumó también la presentación de Contubernio Picacho, del autor Xaime Fandiño. Una combinación de nombres consolidados y propuestas diversas que volvió a convertir la feria en un punto de encuentro entre escritores y lectores.

María Oruña conversa con los lectores. / Jose Lores

La programación no se limita, ni mucho menos, al público infantil. Si para las familias hay cuentacuentos, teatro o talleres de dibujo, los adultos también encuentran una oferta variada, con presentaciones de libros, lecturas, conciertos, coloquios y conversaciones con autores. Aunque la feria apenas encara sus primeros días y todavía es pronto para decidir cuál es la actividad más multitudinaria, hay una certeza que ya se repite entre casetas y paseantes: las firmas de libros vuelven a ser uno de los grandes imanes de la cita.

En esta 52.ª edición de la Feira do Libro de Vigo no falta variedad, ni tampoco ambiente. Y en estos días de calor, pocos planes resultan más apetecibles que sentarse en la Alameda, a la sombra de un árbol, para escuchar, hojear y dejarse llevar por un poco de literatura, cultura y buena compañía.