Caballero presume del mejor junio turístico de la historia de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró este viernes que la ciudad acaba de cerrar el mejor mes de junio de su historia turística y que encara además un nuevo fin de semana con una previsión de ocupación hotelera que supera el 90%.

El regidor defendió que esos datos consolidan a Vigo como una ciudad en plena expansión turística. «Yo digo que eso es una potencia turística», afirmó, antes de subrayar el peso económico que tiene este sector para la ciudad. «El turismo es una fuente de ingreso, una fuente de negocio, una fuente de empleo, por la renta de la ciudad, y tanta gente vive gracias al turismo», sostuvo.

Según explicó, la ocupación media hotelera en junio fue del 76,3%, una cifra que calificó de «altísima» y que, siempre según sus datos, se sitúa 18,3 puntos por encima de la registrada en el mismo mes del año pasado. «Tuvimos el mejor mes de junio de nuestra historia. Nunca había pasado algo similar», remarcó.

Caballero defendió además que el crecimiento del turismo no interfiere en la vida cotidiana ni en la programación cultural de la ciudad.

En cuanto al perfil de los visitantes, el alcalde detalló que el 14% de quienes llegaron a Vigo en junio procedían del resto de Galicia, mientras que el 49% lo hacían desde otras comunidades españolas y el 37% eran turistas internacionales.

Dentro de ese segmento exterior, Caballero destacó el peso de Portugal, que concentró, según indicó, el 24% de los visitantes foráneos. También subrayó la importancia del mercado de Estados Unidos, con un 13%, así como la presencia de turistas del Reino Unido, con un 15,5%, e Italia, con un 5,4%.

Con estas cifras, el alcalde insistió en que Vigo ha reforzado su posición como destino. «Ya somos una potencia turística reconocida en todos los países», concluyó.