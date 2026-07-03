Continúa la búsqueda de María Pereira Rodríguez, la septuagenaria de Vigo desaparecida desde el lunes

Cuatro días después continúa la búsqueda de María Pereira Rodríguez, mujer de 75 años desaparecida en Vigo desde el lunes 29 de junio. La familia ha aportado nuevas pistas relativas para poder encontrar a la vecina.

La septuagenaria mide 1,60 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño claro y los ojos, marrones. Cuando fue vista por última vez, vestía un pantalón de lunares. Este dato resultaría clave para poder identificarla, ya que es la prenda de ropa con la que salió el lunes al mediodía de su domicilio para dar su paseo habitual.

Poco después la aplicación de localización móvil dejó de dar señal. Según los datos de la Policía, ésta la ubica por última vez en Redondela el martes 30 de junio a las 7 de la mañana. Esta señal fue recibida antes de que el móvil se apagara por completo.

Cartel de SOS Desaparecidos con el anuncio de María P. R. / SOS Desaparecidos

Desde la afimila apuntan que padece alzhéimer y que durante estas cuatro noches fuera de casa no ha tenido acceso a su medicación ni, previsiblemente, a comida. es por ello que ruegan la máxima colaboración ciudadana para poder encontrarla.

Teléfonos de contacto para cualquier pista

Existen varios canales de comunicación abiertos para aportar cualquier pista o indicio. Además del teléfono 868 286 726 o mediante el correo info@sosdesaparecidos.es de esta organización, la familia pide que se les contacte a través de sus propios números de teléfono: estos son 661 788 260 y 661 641 832

También participan en la búsqueda Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el 112 Galicia.