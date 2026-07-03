Autorizada la rehabilitación integral de otro edificio en pleno centro de Vigo: se invertirán casi medio millón de euros

Nuevo paso de la iniciativa privada para dotar de vida a un edificio en pleno centro de Vigo. La empresa Global Sinonza cuenta ya con la licencia del Concello de Vigo, de la que se dará cuenta el próximo martes en la reunión semanal del Consello de la Gerencia de Urbanismo, para proceder a la rehabilitación del edificio situado en el número 24 de la rúa López de Neira, en un ámbito que está centrando las miradas de diferentes sociedades para recuperar inmuebles abandonados o en mal estado, con el objetivo de disponer en ellos nuevas viviendas.

Según refleja la documentación que consta en el expediente, el presupuesto que maneja la empresa para el proyecto es de 450.000 euros y la intervención permitirá conseguir un total de cuatro viviendas, tres ya existentes que se renovarán totalmente y otra nueva aprovechando el espacio bajo cubierta. Sus superficies oscilarán entre los 107,87 y los 163,2 metros cuadrados. En la planta baja, por su parte, junto al portal de entrada al edificio, se aprovechará el local existente, con un cambio de uso para un pequeño garaje con dos plazas.

El proyecto contempla también una mejora de la accesibilidad al instalarse un ascensor que dará servicio a todas las plantas. Precisamente, para hacer hueco al elevador en el patio existente se ha tenido que solicitar una excepción contemplada en la normativa que regula las condiciones de habitabilidad al reducirse las dimensiones del patio, algo que ha sido también autorizado.

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También se rehabilitarán íntegramente las estructuras y las fachadas, manteniéndose la principal hacia López de Neira con sus condiciones actuales, mientras que en la interior y en los patios se hará un acabado de color blanco y se sustituirán las carpinterías de aluminio por unas nuevas de madera lacada.