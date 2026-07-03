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Atendida por inhalación de humo tras explotar la batería de una bici eléctrica en Vigo

Ocurrió en un piso de la avenida Alcalde Gregorio Espino pasadas las 17:30 horas

Los Bomberos de Vigo, en una intervención.

Los Bomberos de Vigo, en una intervención. / Alba Villar

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EFE

Una mujer ha sido atendida este viernes por haber inhalado humo tras explotar la batería de una bicicleta eléctrica en Vigo. Según el 112, ocurrió en un piso de la avenida Alcalde Gregorio Espino pasadas las 17:30 horas.

Fueron varios particulares los que informaron a la Central de Atención ás Emerxencias de Galicia de que había mucho humo en las escaleras del edificio y que se había producido una pequeña explosión.

Las personas que se encontraban en el domicilio ya estaban fuera.

Desde el 112 Galicia se alertó a los Bomberos, Policía Nacional y Local, mientras que Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que atender a una mujer por inhalación de humo.

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Tras terminar su intervención, los medios desplazados confirmaron que ardió la batería de una bicicleta eléctrica que estaban cargando en una de las habitaciones, la cual también se vio afectada.

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