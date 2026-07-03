El año preelectoral estimula la obra pública en Vigo: cada mes se desbloquean proyectos por 28 millones

El horizonte de las urnas suele animar a los distintos gobiernos para que se visibilicen sus compromisos y, en este sentido, la obra pública es siempre una de las apuestas. Estas inversiones se han acelerado en los últimos meses y dejan un balance de licitación pública de las diferentes administraciones con presencia en Vigo de más de 168 millones de euros desbloqueados entre el 1 de enero y el 30 de junio, según el análisis de los concursos publicados en las diferentes plataformas de contratación.

¿Cuáles son los principales objetivos que persiguen estas inversiones? La construcción de viviendas de protección, las humanizaciones de espacios públicos o proyectos de innovación centran las actuaciones que se han puesto en marcha desde principios de 2026, con una media de 28 millones de euros desbloqueados al mes.

La administración que más fondos ha desbloqueado en lo que va de ejercicio es la Xunta, que está centrando esta legislatura la mayor parte de los esfuerzos en recuperar el tiempo perdido en materia de vivienda con el desarrollo de un «nuevo Navia» que ha dejado en el primer semestre de 2026 la licitación de las obras necesarias para la construcción de hasta seis edificios en los que habrá 440 viviendas, con presupuestos que oscilan entre los 37 y los 5,6 millones.

Además de las actuaciones residenciales, el otro «gran proyecto» autonómico es el que permitirá reformar la senda peatonal y ciclista entre Vigo y Nigrán, actuando en más de 14 kilómetros mediante una inversión de 5,3 millones. La nueva área de cirugía maxilofacial en O Meixoeiro o la transformación de la Gota de Leche, otras apuestas de la Xunta, que ha incrementando sustancialmente su actividad en Vigo si se compara con el primer semestre de 2025.

Aunque el Gobierno gallego es el que ha comprometido una inversión económica más abultada, es el Concello de Vigo el que ha impulsado desde principios de año el mayor número de obras, hasta sumar una veintena de expedientes colgados en su plataforma de contratación cuya inversión global roza los 9,4 millones, una vez que las obras con mayor presupuesto que licitó este mandato están ya en ejecución (construcción de la grada de Gol o reforma integral de la avenida de Madrid).

Obra publica en Vigo en el primer semestre de 2026 / Hugo Barreiro

Como es habitual, las humanizaciones y mejora de viales y aceras han centrado buena parte de la apuesta del gobierno de Abel Caballero, con varios proyectos en Coia, un plan de asfaltado o la recuperación del Muíño do Vento, mientras que destacan también las reformas proyectadas en la planta baja del Auditorio Mar de Vigo o en los locales municipales de Porta do Sol. Mejoras de colegios o instalaciones deportivas completan las licitaciones municipales.

Pero no solo Xunta y Concello tienen músculo inversor, ya que tanto Zona Franca como la Autoridad Portuaria tienen también mucho que decir, aunque a diferencia de lo que sucedía en la primera mitad del año pasado, ambas se han intercambiado los papeles, siendo este 2026 el Consorcio estatal el que ha exhibido mayor músculo inversor al desbloquear más de 53 millones para transformar el antiguo complejo informático de Caixanova en López Mora para crear allí un «hub» tecnológico con empresas y una incubadora que transformará también urbanísticamente toda esa parte del barrio, al generar una gran plaza pública, zonas verdes y elementos de movilidad vertical. La inversión del Estado se completa con la gestionada por el CSIC de 400.000 euros para hacer una nave de cultivos efímeros en el Centro Oceanográfico.

Mientras, la inversión en los seis primeros meses aprobada por la Autoridad Portuaria de Vigo roza el millón de euros, centrada especialmente en complementar uno de los proyectos estrella del consejo de administración pilotado por Carlos Botana como son los Peiraos do Solpor, ya que se invertirán otros 770.000 euros adicionales para mejorar todo el entorno del paseo de los peces de Bouzas, garantizar el suministro eléctrico o un mejor alumbrado para un equipamiento que abrirá al público en la segunda quincena de julio. Al igual que el Concello, el Puerto ha impulsado en otros momentos del mandato sus grandes inversiones, como llevar el tren a la Plisan o el nuevo silo de Bouzas.

Ranking municipal

Analizando los datos de la obra impulsada por los gobiernos locales de las siete ciudades de Galicia, Vigo se mantiene como la urbe con mayor inversión desbloqueada, superando ligeramente los procedimientos aprobados en A Coruña, con un presupuesto similar licitado y también una veintena de obras.

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En un escalón inferior se sitúan Pontevedra y Ferrol, con inversiones en el primer semestre que suman alrededor de cinco millones, mientras que el gobierno local de Santiago licitó más de 3,5 millones y el de Lugo 2,78 millones. Ourense está en el furgón de cola, con apenas obra pública desde que arrancó el 2026.