Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matricidio O CarballiñoMuertes calorSolicitudes regularización GaliciaSin AVE Gudiña-SanabriaConciertos CastrelosPlan Xeral NigránÁrbitro vigués internacional
instagramlinkedin

Danza urbana

Vikul reunirá en Vigo a más de 600 bailarines de 20 escuelas con su edición más ambiciosa

El encuentro de danza urbana se celebrará los días 9 y 10 de julio entre Samil y Vialia, con más de 60 espectáculos, clases magistrales y nuevas propuestas como capoeira y jam all styles

Presentación del festival con el alcalde Abel Caballero, la edil de Festas, Patricia Rodríguez, y la directora del evento, María Díaz Almeida.

Presentación del festival con el alcalde Abel Caballero, la edil de Festas, Patricia Rodríguez, y la directora del evento, María Díaz Almeida. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo volverá a convertirse en escaparate de la danza urbana con la celebración de la XIV edición de Vikul, que reunirá los días 9 y 10 de julio a más de 600 bailarines procedentes de 20 escuelas de danza. El alcalde, Abel Caballero, presentó este jueves el encuentro junto a la directora del evento, Marta Díaz Almeida, y la concejala de Festas, Patricia Rodríguez, en un acto en el que animó a la ciudadanía a disfrutar de los más de 60 espectáculos programados.

Caballero definió esta nueva edición como «o mellor Vikul da historia» y destacó la contribución del encuentro a la promoción de la práctica de la danza a lo largo de sus catorce años de trayectoria. La cita se desarrollará en dos escenarios, Samil y Vialia, y volverá a combinar exhibiciones, formación y espacios abiertos a la participación.

Por su parte, Marta Díaz subrayó que Vikul forma ya parte de la cultura de Vigo y explicó que este año incorpora varias novedades de peso. Entre ellas, la participación de cinco profesionales destacados: Mario Durán, Darío Sáez, Sergio Martínez, Vasco Alves y André Martíns. A ello se suman nuevas propuestas como interpretaciones de capoeira y una jam all styles, un espacio abierto a la improvisación con participación de bailarines de cualquier estilo y nivel.

La programación arrancará el jueves 9 de julio con una masterclass en Vialia, a las 10.30 horas, a cargo del gallego Mario Durán, centrada en waacking. A las 12.00 horas intervendrá el bailarín, coreógrafo y comunicador Sergio Sáez. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, Samil acogerá un encuentro abierto de estilo libre y cultura urbana con música, improvisación y ruedas de baile. La jornada se cerrará entre las 19.30 y las 21.30 horas con los Shows Vikul 2026, en los que participarán escuelas, compañías y artistas invitados.

Noticias relacionadas y más

El viernes 10 de julio arrancará también en Vialia con una nueva clase magistral, esta vez a las 10.30 horas, impartida por Sergio Martínez y dedicada a heels, una disciplina que combina jazz, hip hop, danza urbana y cabaret con tacones altos. A las 12.00 horas será el turno de Vasco Alves, con una actuación centrada en el hip hop. Ya en Samil, a las 18.00 horas, tendrá lugar una clase abierta de capoeira con André Martíns, antes de una nueva sesión de los Shows Vikul 2026, que volverán a desarrollarse entre las 19.30 y las 21.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  2. El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
  3. Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
  4. Docentes de institutos de Vigo piden la presencia de un directivo en las tutorías por las tensiones con los padres
  5. Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
  6. Los perros al hotel, sus dueños a Cíes
  7. Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre
  8. El alquiler de coches entre particulares se dispara en Vigo con precios desde cinco euros la hora

Vikul reunirá en Vigo a más de 600 bailarines de 20 escuelas con su edición más ambiciosa

La Universidade de Vigo busca nuevos estudiantes sénior tras batir récord histórico de matrículas este año

Cómo llegar a los conciertos de Castrelos y no desesperar en el intento: zonas de aparcamiento, buses y una ruta alternativa

Cómo llegar a los conciertos de Castrelos y no desesperar en el intento: zonas de aparcamiento, buses y una ruta alternativa

Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado

Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado

Hoy arrancan los conciertos de Castrelos: guía completa de entradas, horarios, límites y consejos para no perderte los conciertos del verano de Vigo

Hoy arrancan los conciertos de Castrelos: guía completa de entradas, horarios, límites y consejos para no perderte los conciertos del verano de Vigo

El PP de Vigo urge medidas para frenar el «nuevo sablazo» en el recibo de la basura

El PP de Vigo urge medidas para frenar el «nuevo sablazo» en el recibo de la basura

El concierto de Deep Purple en Castrelos mantiene su horario y no se retrasará por el partido de España

El concierto de Deep Purple en Castrelos mantiene su horario y no se retrasará por el partido de España

Los estudiantes del Conservatorio Superior de Vigo se movilizan para evitar la pérdida de casi la mitad de horas

Los estudiantes del Conservatorio Superior de Vigo se movilizan para evitar la pérdida de casi la mitad de horas
Tracking Pixel Contents