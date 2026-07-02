Vikul reunirá en Vigo a más de 600 bailarines de 20 escuelas con su edición más ambiciosa

Vigo volverá a convertirse en escaparate de la danza urbana con la celebración de la XIV edición de Vikul, que reunirá los días 9 y 10 de julio a más de 600 bailarines procedentes de 20 escuelas de danza. El alcalde, Abel Caballero, presentó este jueves el encuentro junto a la directora del evento, Marta Díaz Almeida, y la concejala de Festas, Patricia Rodríguez, en un acto en el que animó a la ciudadanía a disfrutar de los más de 60 espectáculos programados.

Caballero definió esta nueva edición como «o mellor Vikul da historia» y destacó la contribución del encuentro a la promoción de la práctica de la danza a lo largo de sus catorce años de trayectoria. La cita se desarrollará en dos escenarios, Samil y Vialia, y volverá a combinar exhibiciones, formación y espacios abiertos a la participación.

Por su parte, Marta Díaz subrayó que Vikul forma ya parte de la cultura de Vigo y explicó que este año incorpora varias novedades de peso. Entre ellas, la participación de cinco profesionales destacados: Mario Durán, Darío Sáez, Sergio Martínez, Vasco Alves y André Martíns. A ello se suman nuevas propuestas como interpretaciones de capoeira y una jam all styles, un espacio abierto a la improvisación con participación de bailarines de cualquier estilo y nivel.

La programación arrancará el jueves 9 de julio con una masterclass en Vialia, a las 10.30 horas, a cargo del gallego Mario Durán, centrada en waacking. A las 12.00 horas intervendrá el bailarín, coreógrafo y comunicador Sergio Sáez. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, Samil acogerá un encuentro abierto de estilo libre y cultura urbana con música, improvisación y ruedas de baile. La jornada se cerrará entre las 19.30 y las 21.30 horas con los Shows Vikul 2026, en los que participarán escuelas, compañías y artistas invitados.

El viernes 10 de julio arrancará también en Vialia con una nueva clase magistral, esta vez a las 10.30 horas, impartida por Sergio Martínez y dedicada a heels, una disciplina que combina jazz, hip hop, danza urbana y cabaret con tacones altos. A las 12.00 horas será el turno de Vasco Alves, con una actuación centrada en el hip hop. Ya en Samil, a las 18.00 horas, tendrá lugar una clase abierta de capoeira con André Martíns, antes de una nueva sesión de los Shows Vikul 2026, que volverán a desarrollarse entre las 19.30 y las 21.30 horas.