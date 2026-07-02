Vigo pone a prueba su verano de cruceros

Vigo volvió a medir este miércoles su capacidad para absorber grandes oleadas de visitantes llegados por mar. La escala simultánea de los cruceros británicos MSC Virtuosa y Ventura, ambos procedentes de Southampton, dejó en la ciudad a 11.800 personas entre pasajeros y tripulación y sirvió como primer gran ensayo de una temporada que todavía reserva jornadas de mucho mayor impacto.

La imagen en el muelle fue la de una ciudad tomada, por unas horas, por miles de turistas, en su mayoría británicos, muchos de ellos sin apenas referencias previas de Vigo, pero dispuestos a descubrirla. El doble atraque de este 1 de julio es, en realidad, solo un adelanto de lo que vendrá después.

El momento culminante de la temporada llegará, si se cumplen las previsiones, el próximo 2 de septiembre, cuando Vigo reciba a 17.000 visitantes gracias a la escala conjunta de los cruceros Mein Schiff 6, Iona y Liberty of the Seas, una cifra que supondrá el mayor registro del año en el puerto vigués.

Según los datos de Bergé Marítima, a bordo del MSC Virtuosa viajan 5.532 pasajeros, en su mayoría británicos, dentro de un itinerario de una semana con escalas en Brest, Lisboa, Vigo y Cherburgo. En el Ventura llegan 3.346 pasajeros, también mayoritariamente del Reino Unido, en un recorrido de nueve noches con paradas en Santander, Vigo, Lisboa, Leixões y Guernsey.

La mayoría de las regiones británicas estaban representadas entre los viajeros que este miércoles desembarcaron en Vigo. Muchos confesaban no conocer prácticamente nada de la ciudad. Gemma y Dee, procedentes de Londres, se mostraban sorprendidas nada más llegar. «Acabamos de llegar y nos gusta mucho. No conocíamos la ciudad, pero nos parece encantadora», señalaban. También Victoria, llegada desde Escocia, admitía no haber oído hablar antes de Vigo y esperaba con su familia el autobús para acercarse a Samil.

Otros turistas repetían la misma idea con cierta timidez. «No sabemos nada sobre Vigo», reconocían tres pasajeros ingleses todavía en el muelle. Algo parecido les ocurría a Donna y Paul, del sur de Inglaterra. Tampoco tenían referencias de la ciudad, aunque en este caso Paul sí encontraba un vínculo inmediato: «Conozco el Celta de Vigo, me parece un gran equipo». Ambos tenían previsto recorrer el centro y acercarse hasta Canido antes de terminar la jornada.

La afluencia de visitantes se dejó notar enseguida en el comercio y la hostelería. Tiendas, cafeterías y restaurantes comenzaron a recibir a un goteo constante de turistas con ganas de probar la gastronomía gallega y de conocer una ciudad que, para muchos de ellos, figuraba hasta ahora fuera de los circuitos más conocidos del turismo español.

Lo vivido este miércoles no deja de ser un aperitivo. Antes del gran pico del 2 de septiembre, Vigo seguirá recibiendo grandes escalas en las próximas semanas. La siguiente cita destacada será la llegada del Liberty of the Seas, prevista para el próximo martes, con otros 4.000 pasajeros. La temporada no ha hecho más que empezar.