La Universidade de Vigo busca nuevos estudiantes sénior tras batir récord histórico de matrículas este año

La Universidade de Vigo (UVigo) abre el plazo de matrícula para una nueva edición de su Programa Universitario de Maiores, dirigido a personas de 55 años o más. Lo hace después de cerrar un curso histórico en el que se alcanzó un récord de 632 estudiantes matriculados. La cifra supera incluso los registros previos a la pandemia, cuando las inscripciones experimentaron un descenso significativo.

El aumento de la participación refleja el creciente interés por la formación en edades más avanzadas y consolida un programa que combina aprendizaje, participación social y envejecimiento activo. Durante el curso 2025/2026, las mujeres volvieron a ser mayoría, representando el 65 % del alumnado, con una edad media de 69 años.

La oferta educativa se estructura en dos itinerarios: el Ciclo Intensivo y el Ciclo Integrado. El primero conduce a la obtención de la Titulación Universitaria en Cultura y Sociedad. Está diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, así como favorecer un estilo de vida activo y saludable. No requiere de poseer titulación previa y consta de 60 créditos ECTS.

El alumnado puede cursar un máximo de 15 créditos por año académico, dividido en dos cuatrimestres. Sus contenidos abarcan diferentes ámbitos científicos, culturales, sociales y humanísticos, con el objetivo de fomentar la reflexión, el aprendizaje y servir de preparación para quienes deseen continuar sus estudios en el Ciclo Integrado.

Por su parte, el Ciclo Integrado ofrece la posibilidad de cursar asignaturas de las diferentes titulaciones oficiales de la UVigo junto al alumnado de grado, compartiendo aulas y horarios, aunque sin la obligación de participar en los procesos de evaluación. Podrán acceder a esta modalidad quienes hayan superado el Ciclo Intensivo o programas universitarios equivalentes, así como las personas mayores de 50 años que dispongan de un título universitario oficial. Consta de 36 créditos ECTS y permite obtener el título propio de Universitario Superior Sénior.

Según explica la coordinadora del Programa de Maiores, Carmen Abreu, para el inicio de estudios en el Ciclo Intensivo se ofertan 60 plazas en el campus vigués y 50 en los de Pontevedra y Ourense. En el caso del Ciclo Integrado, la disponibilidad dependerá de cada asignatura, pero oscila entre cinco y quince plazas.