¿Por qué el Sergas ha suspendido 18 operaciones programadas en tres días en el Chuvi?

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) lleva tres días suspendiendo cirugías no urgentes ni prioritarias. El martes fueron 7 de las 121 previstas—; el miércoles, 6 de 136; y este jueves, 5 de 83. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, lo atribuye a «un déficit puntual nas listas de contratación de enfermería».

La lista en la que están apuntadas 2.500 profesionales para contratos temporales en el Área Sanitaria, este martes, estaba a cero. No solo por las contratadas por el Sergas, sino también por estar trabajando en la privada o por motivos de conciliación. Sin embargo, la de Vigo no es la única sin sustitutas disponibles en Galicia. Solo las de Verín (con 1) y O Salnés (con 4), disponían de personal al que llamar, según los datos facilitados por el sindicato de enfermería (Satse). Y, sin embargo, solo se suspendieron operaciones en el Chuvi.

Son operaciones que se fijan a finales de la semana anterior y que se cancelan con el paciente ya ingresado y en ayunas. Se entiende entonces que se debe a circunstancias sobrevenidas. ¿Qué sucedió que no se pudiera prever la semana anterior? Al déficit de enfermeras se sumó una demanda de asistencia que no se preveía y que impidió clausurar todas las camas previstas en el Chuvi. Las Urgencias del Álvaro Cunqueiro amanecieron el miércoles con 40 personas pendientes de una cama para ingresar y este jueves, con 28.

Sin cierre de camas

Así es que el Área Sanitaria de Vigo no ha podido cumplir con el calendario de cierre de camas, que preveía pasar de 45 a 145 puestos clausurados el 1 de julio —85 en el Cunqueiro y 60 en el Meixoeiro— . Desde el Sergas señalan que han tenido que rebajar sus pretensiones en algo más de una veintena en Beade. Y esas camas necesitan personal de Enfermería para atenderlas.

De media, este mes han entrado por urgencias 66 ingresos al día, frente a los 63 de junio del año pasado. Abundan los traumatismos; los problemas digestivos; y las descompensaciones cardíacas y deshidrataciones de mayores.

¿Por qué hay tan poco personal de Enfermería disponible? «No es algo repentino, es una muerte anunciada», asegura Emma Rodríguez, secretaria provincial de Satse. Sostiene que el Sergas «no ha sabido adaptarse a esta nueva generación». Igual que sucede, por ejemplo, con el personal facultativo, ahora menos dispuesto a guardias y horas extras en favor de su vida personal y familiar, también este cambio se ve en Enfermería.

Rodríguez cifra en torno a un 70% los que salen en mayo de las escuelas de la ciudad y no se incorporan a las listas del Sergas directamente. Un 20% porque se permiten un último verano de vacaciones y otro 50% porque preparan el examen EIR para especializarse, ahora que cada vez hay más plazas y parece dirigirse por esta vía el futuro de esta categoría. Otras fuentes detallan que de los 40 graduados del Meixoeiro, solo se incorporaron a las listas 20. «Pero é o que ven sucedendo nos últimos anos», resalta Pilar Rodríguez, presidenta de la Junta de Personal y llama a buscar «alternativas».

Ambas advierten que el verdadero problema es que la «dinámica de contratación» que se emplea y que no permite fidelizar a las profesionales. «Explotan al máximo el contrato de acúmulo de tareas en vez de sustituciones de larga duración», denuncia la secretaria de Satse y señala que la situación en verano es aún peor, con cambios de área y turno sin previo aviso. «Nos trasladan casos de no poder ir a la boda de una hermana o al bautizo de tu propia ahijado. Si te quieres casar en verano, no puedes trabajar para el Sergas», expone. Explica que muchas profesionales prefieren un salario algo más bajo en la privada (incluidas residencias), pero con un contrato, calendario y horario estable que les permite conciliar y planificar su vida.

La secretaria comarcal de CIG Saúde advierte que cada año se agrava más la situación. «Estamos traballando sobre mínimos» y reprocha que las convocatorias de plazas de las oposiciones «se demuestran insuficientes». «Nestes momentos, estamos máis de 15 anos en situación de eventualidade e a praza en propiedade chega por encima dos 40 anos», ejemplifica.