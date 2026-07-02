Impuestos
El PP de Vigo urge medidas para frenar el «nuevo sablazo» en el recibo de la basura
Luisa Sánchez urge a Abel Caballero activar rebajas en otros impuestos para compensar la subida
El PP de Vigo vuelve a la carga contra el gobierno local por la gestión de los impuestos municipales, en este caso aprovechando la apertura del período de pago del recibo de la basura al entender que se producirá un «nuevo sablazo» a los vigueses, por lo que urge al alcalde vigués, Abel Caballero, a que neutralice la subida con rebajas en otros impuestos.
«Si la tasa de la basura sube por imperativo legal, el alcalde tiene la obligación moral y las herramientas políticas para bajar el resto de impuestos locales. Es una cuestión únicamente de voluntad política. No se puede exigir un esfuerzo extra a los vecinos sin que el Ayuntamiento haga absolutamente nada, pudiendo hacerlo», expone la presidenta de los populares de Vigo, Luisa Sánchez.
La también portavoz del grupo municipal del PP propone aplicar bonificaciones en tributos como el IBI o el impuesto de rodaje como alivio a las economías familiares. Recuerda Sánchez que el incremento de la tasa de la basura fue impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez «a pesar de que, como nos hemos cansado de repetir, no había obligación alguna de Europa, como torticera e intencionadamente nos quisieron hacer creer, pero lo más grave fue la complicidad y ensañamiento con la que Abel Caballero lo está aplicando en Vigo, primero con mentiras tratando de responsabilizar a Sogama y, segundo, con su absoluta falta de sensibilidad social».
Para la portavoz municipal del PP estamos ante un gobierno local que funciona como una «máquina de recaudar» y una «absoluta trituradora del poder adquisitivo de los vigueses exprimiendo sus bolsillos mientras el alcalde presume de unas arcas municipales que rezuman remanentes».
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