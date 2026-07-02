Dotaciones
Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado
El Ministerio de Cultura debe concretar la licitación de la redacción del proyecto
El Concello de Vigo da un nuevo paso en los despachos para facilitar que el Gobierno central puede «saldar una de las deudas históricas que tiene esta ciudad», según expresó este jueves el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras dar cuenta de que el Consello de la Gerencia de Urbanismo aprobará el próximo martes de manera inicial el expediente para la cesión de la parcela situada en la rúa Lalín en la que está previsto ubicar la Biblioteca del Estado.
Urbanismo ha recabado ya toda la documentación necesaria para proceder a este trámite, como es hacerse con el certificado del registro que acredita la titularidad de la parcela, el informe del interventor y el dictamen técnico con las condiciones urbanísticas del suelo. Una vez se apruebe, el expediente deberá exponerse al público para que cualquier interesado pueda presentar alegaciones y, en caso de que no las haya, quedará todo resuelto.
«El Gobierno puede iniciar el proyecto y todo lo que se precise para la construcción de esta dotación, una gran deuda que tiene con esta ciudad y que está saldando», concluyó Caballero. Hay que recordar que en una visita que tuvo lugar hace justo un año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se comprometió a que su departamento licitaría en 2026 la redacción del proyecto constructivo del equipamiento.
No será el único asunto de calado que abordará el Consello de la Gerencia de Urbanismo, que dará cuenta también de la creación de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo, llamada a pilotar la promoción, construcción y rehabilitación de inmuebles para facilitar el acceso de los vigueses a un hogar. Iniciará su actividad con un capital de 8,6 millones, cantidad que se irá ampliando según las necesidades que surjan.
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