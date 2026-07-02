Leiva toma el relevo del Galicia Fest con dos noches de lleno en el muelle de Transatlánticos

El muelle de Transatlánticos se prepara para vivir este viernes y sábado una nueva gran cita musical con los dos conciertos de Leiva, llamados a tomar el relevo del Galicia Fest en un recinto que apenas ha tenido respiro tras el festival del pasado fin de semana. La doble actuación del artista madrileño, con las entradas agotadas desde hace meses, llega además después de una segunda edición del Galicia Fest que dejó, según el balance de la organización y de las administraciones implicadas, cifras de asistencia y respuesta de público especialmente positivas.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, visitaron este jueves el montaje del escenario junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, y al director de la promotora Quireza Events, Antonio Casal. Allí, Ortiz enmarcó la cita de Leiva dentro de la apuesta institucional por reforzar el papel de Vigo en el circuito de la música en directo. «Estamos ante unha actuación que marcará un fito máis na cidade, posto que Vigo será a única cidade xunto a Madrid que acollerá varias actuacións do artista e a cita cobra máis importancia tras o éxito do Galicia Fest a pasada semana e as citas que aínda resta por celebra na nosa cidade», señaló.

La representante autonómica insistió además en el respaldo de la Xunta a la programación cultural viguesa y presentó el concierto como una pieza más de una estrategia más amplia. «Ofrecemos un apoio firme e institucional á promoción cultural en Vigo porque cremos firmemente que a nosa cidade debe ocupar o lugar cultural que merece no panorama nacional e internacional», afirmó, antes de recordar otros eventos apoyados por el Gobierno gallego, como Vigo Porté, Son e Mar, WakeUp, Underfest, MusicaV, Megaestrelas o la Xornada Mar de Galicia.

La previa del doble concierto se apoya también en el buen sabor de boca que dejó el Galicia Fest. Luisa Sánchez hizo un balance «moi satisfactorio» de esa segunda edición, que reunió a unas 6.500 personas en cada una de las dos jornadas celebradas también en Transatlánticos. La vicepresidenta provincial destacó tanto la participación como la experiencia del público. «O importante non é só a cantidade, senón a calidade», afirmó, para subrayar después que el mejor termómetro del éxito fue «a gran resposta e o retorno do público».

Sánchez puso igualmente el foco en la capacidad del festival para atraer asistentes más allá de Vigo y de la propia provincia. Según explicó, el 30% de las entradas se vendieron fuera de Pontevedra: un 20,8% en A Coruña, Lugo y Ourense, un 5% en Portugal, un 2,3% en Madrid y el resto en otros puntos de España. A su juicio, ese dato confirma el tirón creciente del recinto portuario como escenario musical. «Temos un gran evento musical sen necesidade de coller o coche e cunhas vistas privilexiadas. É un luxo», defendió.

La logística de Leiva aprovechará buena parte de la infraestructura levantada para el Galicia Fest, lo que ha permitido enlazar ambos eventos sin desmontar por completo el dispositivo. Según trasladaron los responsables organizativos, las puertas abrirán a las 21.00 horas y el concierto comenzará a las 23.00 en las dos noches.