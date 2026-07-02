Hoy arrancan los conciertos de Castrelos: guía completa de entradas, horarios, límites y consejos para no perderte los conciertos del verano de Vigo

Hoy arranca uno de los eventos más esperados para muchos vigueses: los conciertos de Castrelos 2026. Deep Purple, llenará el auditorio del parque olívico este jueves 2 de julio, siempre que el partido de la selección no le reste asistentes.

Con la llegada de estos eventos musicales también vuelve un clásico del verano en Vigo, la carrera por las entradas para estar en primera fila. Como de costumbre, todos los conciertos de Castrelos 2026 serán gratis en el anfiteatro (y varios de ellos, también en la platea). Pero para poder ver de cerca la actuación de cada artista será preciso conseguir comprar alguno de los pases que se comercializarán a precios reducidos.

Los autores de Smoke on the water ya han vendido todas sus entradas, pero todavía quedan actuaciones a las que asistir. Para conseguir las entradas, es necesario tener en cuenta cómo funciona el sistema... y también algunos consejos.

Así será la venta de entradas de Castrelos

El sistema de venta de entradas para los conciertos de Castrelos será similar al de los años anteriores, buscando facilitar que más vecinos de la ciudad olívica pudieran adquirirlas, para lo que se amplió el porcentaje de venta en taquilla.

Los cambios introducidos en 2024 perseguían también disminuir la posibilidad de reventa de unas entradas que valen solo entre 10 y 15 euros y que para algunos conciertos llegaron a ofrecerse a más de 100 euros otros años.

En taquilla y online

El Concello de Vigo comercializará las entradas para cada concierto de Castrelos de forma online y también en las taquillas instaladas junto al auditorio de Castrelos.

La gran mayoría de entradas se despacharán de forma presencial: en torno al 80% en taquilla y el 20% restante, en la web. Los aforos en la platea oscilan entre las 2.200 y 5.000 personas en función de si habrá sillas en la platea, como será el caso del directo de Ana Belén; o si el público estará de pie.

Horarios para comprar las entradas

Para cada día de venta de las entradas de los conciertos de Castrelos 2025 se han fijado dos horarios: uno de mañana y otro de tarde. En cada uno de los turnos se pondrán a la venta la mitad de las entradas del aforo total en la platea de cada concierto. Los horarios serán:

Turno de mañana: de 9.00 a 14.00 horas.

Turno de tarde: de 16.00 a 21.00 horas.

Dónde comprar las entradas de los conciertos de Castrelos

Al igual que el año pasado, la página web para la compra de las entradas de platea de los conciertos de Castrelos 2025 será la oficial del Concello de Vigo. Está ya activada y es recomendable tener un usuario creado, ya que de lo contrario deberá crearse durante el proceso de compra.

La página web oficial para la compra de entradas de los conciertos de Castrelos es: www.vigoenfestas/cliqueo.es

Pero no será a través de internet la forma más fácil de conseguir entradas, sino en taquilla, donde habrá más. Por ejemplo, para los conciertos de 5.000 persona en la platea (la mayoría) habrá 2.000 pases presenciales y 500 en la web en cada uno de los dos turnos de venta (mañana y tarde).

Vigo, Castrelos. Venta de entradas para el concierto de Melendi en 2024. / ALBA VILLAR / FDV

Cuatro entradas por persona

Según explica el Concello, este año también cada persona podrá comprar un máximo de cuatro entradas. Estas entradas son «nominales e intransferibles» y que quien las adquiera en taquilla tendrá que acudir con una copia del DNI (u otro documento identificativo) de las personas para las que se vaya a comprar entradas.

Consejo: ojo al tercer turno

Algo que muchos no saben es que existe un tercer turno para poder comprar entradas para los conciertos de Castrelos. Una cita que activa cada día a las 21.30 horas. De hecho, incluso para conciertos multitudinarios de otras ediciones, como el de Aitana, llegó a ser posible comprar entradas de esta forma tras las largas colas y la elevada demanda en los turnos de mañana y de tarde.

Aunque la demanda para la compra de entradas de los conciertos de Castrelos suele ser elevada, no siempre se agotan. Cuando esto ocurre, el mismo día, a las 21.30 horas, todas las entradas que no se han comercializado, pasan a venderse de forma online a través de la web. Es decir, quien no logre (o no pueda) comprarlas en los turnos de mañana o de tarde, podría tener una oportunidad online por la noche (o los días siguientes si continuaran entradas disponibles).

Precios y fechas de los conciertos de Castrelos

Cartel de 'Vigo en Festas 2026'. / Concello de Vigo

Al igual que el pasado verano, el precio más alto se ha fijado en 15 euros, que será válido para los conciertos principales y de mayor aforo —5.000 entradas, según recoge el expediente—. Mientras, en las actuaciones totalmente gratuitas, los tickets que se habilitarán para acceder al foso oscilan entre los 2.200 de las citas de ópera y los 3.000 de los espectáculos infantiles.

Deep Purple (2 de julio): 15 euros. A la venta el jueves 25 de junio.

Espectáculo infantil El Pollo Pepe (6 de julio): gratis

Molotov (16 de julio): 10 euros. A la venta el martes 7 de julio.

Coral Casablanca (18 de julio): gratis

Espectáculo infantil El Traje Nuevo del Emperador (20 de julio): gratis

Ópera Carmen (24 de julio): gratis

Chayanne (30 de julio): 15 euros

Noites de Zarzuela (1 de agosto): gratis

Espectáculo infantil el Payaso Tallarín (3 de agosto): gratis

Abraham Mateo (7 de agosto): 10 euros

Ópera Nabucco (9 de agosto): gratis

The Corrs (11 de agosto): 15 euros

Viva Suecia (14 de agosto): 15 euros

Iván Ferreiro (15 de agosto): 10 euros

FNAC Live: Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y los Seres Queridos (16 de agosto): 10 euros