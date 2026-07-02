Firmas de apartamentos vacacionales de Vigo pagan un alquiler por edificios completos para explotarlos en el mercado turístico

El mercado de pisos turísticos en Vigo ha estado sujeto a constantes variaciones en los últimos años. El bum de este tipo de alojamientos, que superan los 2.000 en la ciudad, ha provocado una auténtica profesionalización en el sector. Son numerosas las empresas que han surgido especialmente desde la pandemia que se dedican exclusivamente a la gestión de alquileres vacacionales, que acaban funcionando directamente como hoteles tradicionales.

Una de las prácticas más recientes y destacadas desde el punto de vista empresarial es la que han puesto en marcha desde Yourbesthost, firma de Vigo que gestiona un total de 150 pisos turísticos en la provincia. Sus dos socios, Rodrigo Gómez y David Jiménez, han apostado por un modelo diferente al conocido hasta ahora: pagan un alquiler por edificios enteros para explotarlos turísticamente. La mayoría de esos inmuebles son de grandes inversores, que invierten en ladrillo para sacar rentabilidades.

Ahora mismo pagan alquiler por unos diez edificios. En función del tipo de viviendas, se determina el precio. En caso de que los pisos sean de gama alta, se paga unos 1.100 euros por cada uno de ellos. De esta forma, si el edificio tiene diez viviendas, el alquiler asciende a más de 10.000 euros al mes. A partir de ahí, la empresa asume por completo la gestión de todos los inmuebles, cobrando de media a los turistas unos 170 euros por noche. De cara a este verano, esperan contar con una ocupación cercana al 90%, por lo que la rentabilidad está completamente garantizada.

Este modelo está presente en distintos puntos de la ciudad, con edificios en el Casco Vello y en las calles Luis Taboada, Gil o Ecuador, entre otras, así como en otros municipios como Portonovo o Vilagarcía de Arousa.

Lo que comenzó en 2022 con la gestión de cuatro alojamientos turísticos de unos amigos, cobrando una comisión por cada reserva, se ha convertido en un proyecto empresarial que supera ya las 150 propiedades y la decena de edificios completos. «Es un modelo que nos ha permitido crecer mucho. En solo cuatro año hemos pasado de gestionar cuatro pisos a más de cincuenta», explica Rodrigo Gómez.

La empresa, nacida en Vigo, basa su negocio en la profesionalización de la gestión de inmuebles destinados al alojamiento, apostando por la rehabilitación de edificios completos y por una oferta regulada con estándares similares a los del sector hotelero. El crecimiento también se refleja en las cifras económicas. Durante 2025, Yourbesthost alcanzó una facturación de 1,39 millones de euros, mientras que YB Room Rental, su división de alquiler para estudiantes, sumó otros 300.000 euros. Para este ejercicio, los responsables del grupo prevén aproximarse a una facturación conjunta de tres millones de euros. En tota, cuentan ya con treinta empleados y se pueden reservar sus pisos en Airbnb, Booking o su propia página web.

Los promotores destacan que su estrategia pasa por consolidar un modelo basado en la recuperación de inmuebles urbanos, la generación de actividad económica a través de proveedores locales y la creación de una oferta profesional de alojamiento adaptada tanto al turismo como al alquiler de media estancia. Su objetivo es continuar expandiendo el proyecto desde Vigo hacia otros municipios gallegos manteniendo la sede y el desarrollo de la empresa en la ciudad.

Recepción 24 horas, excursiones y aparcamiento

Lo cierto es que cada vez es más habitual que haya empresas encargadas de gestionar apartamentos vacacionales. Y lo hacen ya como si de hoteles se trataran. Es el caso de Cíes Hoteles y Suites, que cuenta con un total de cinco inmuebles en Vigo con unos ochenta pisos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, también en García Barbón. La prueba de que operan prácticamente como si fueran hoteles es que ofrecen a todos los huéspedes una recepción las 24 horas del día. En este caso, no obstante, es telefónica, y las personas al otro lado del aparato pertenecen a una centralita ubicada en A Coruña. Atienden en varios idiomas diferentes al ser conscientes de las distintas procedencias de los clientes. Y también permiten realizar el check-in de forma online para ahorrar tiempos. Pero no solo eso. Los pisos funcionan a través de domótica, lo que permite un control de los accesos, una gestión inteligente de la temperatura y ahorro energético ya que la climatización y las luces se activan únicamente cuando es necesario.

Además, ofrecen otros servicios más allá del alojamiento. Sin ir más lejos, la posibilidad de contratar excursiones con ventajas para sus huéspedes a través de empresas especializadas del sector. Por ejemplo, excursiones a la isla de San Simón a cien euros por plaza, paseos de cuatro horas por la ría de Vigo en velero por setenta euros y una visita a las islas Cíes por 130. También ofrecen descuenos en parkings y en desayunos o comidas en establecimientos locales con los que han llegado a algún tipo de acuerdo.