La familia de la amazona de Tomiño de 23 años que sufrió un traumatismo craneoncefálico pide ayuda para su rehabilitación

El Servizo Galego de Saúde (Sergas), finalmente, no ha accedido a prolongar tres meses el concierto con Vithas Vigo para que Yesenia Martínez Díaz, de 23 años, pueda continuar su rehabilitación tras sufrir la pasada Nochebuena un traumatismo craneoencefálico grave al caer del caballo que montaba. Esta familia de Tomiño solicita apoyo para poder proporcionarle esta terapia en su domicilio.

Yesenia llegó el 24 de diciembre al Álvaro Cunqueiro en coma profundo. La operaron y allí estuvo ingresada tres meses, sin grandes avances. El Área Sanitaria de Vigo la derivó a Vithas Fátima, siguiendo las indicaciones médicas por sus condiciones clínicas. «En el caso de esta paciente, los informes clínicos avalan escasas posibilidades de recuperación, por lo que se indica la derivación al Hospital Fátima [Vithas Vigo] para la prestación de otro tipo de cuidados complementarios», explicaron desde el Sergas en Vigo.

Este concierto entre Vithas y el Área Sanitaria de Vigo es de tres meses. Concluido este plazo y a pesar de los avances que la familia asegura que mostraba, le negaron la continuidad. Los convenios con las áreas de Santiago y Ourense sí permiten ampliarlo hasta medio año, pero el Sergas alega que se debe a que no cuenatn con una Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral, como sí hay en el Meixoeiro.

Un mes más de ingreso

Ante la denuncia del caso en FARO, a principios de junio, el Sergas aceptó ingresarla en esta unidad del Meixoeiro, que cuenta con 8 plazas. Según explica una portavoz, le han comunicado a la familia que le darán el alta hospitalaria esta semana. Le ofrece rehabilitación ambulatoria con traslado en ambulancia colectiva y sin posibilidad de acompañamiento por parte de un familiar.

La familia quiere ofrecerle atención en domicilio y, para ello, han hablado con una clínica de rehabilitación neurológica de Tui. Hacen un llamamiento a la colaboración para poder pagarlo y han abierto una línea de recaudación de fondos. Llevan recaudados 12.950 euros a través de 216 donativos.