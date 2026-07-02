Los estudiantes del Conservatorio Superior de Vigo se movilizan para evitar la pérdida de casi la mitad de horas

El alumnado del Conservatorio Superior de Música de Vigo ha iniciado una campaña de movilización contra la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro aprobada por la Xunta, al considerar que supondrá un recorte de más del 40% en su horario de apertura. Según denuncian, la medida reduciría el tiempo de funcionamiento de las actuales 14 horas diarias a únicamente siete, comprometiendo el desarrollo de la actividad docente y el acceso de los estudiantes a las instalaciones.

Los alumnos sostienen que el recorte implicaría la pérdida de 30 de las 70 horas semanales de apertura del centro, con consecuencias directas para las clases, el estudio y la celebración de actividades culturales como el Festival Nas Ondas. La situación afectaría especialmente al alumnado de Piano y Percusión, que depende de las instalaciones del conservatorio para practicar al no disponer, en muchos casos, de estos instrumentos en sus domicilios.

Con el objetivo de frenar la medida, los estudiantes han puesto en marcha una recogida de firmas a través de Change.org y mantienen contactos con representantes del profesorado y organizaciones sindicales para reclamar la revisión de la RPT y la apertura de un proceso de diálogo que garantice el funcionamiento ordinario del Conservatorio Superior de Música de Vigo.

La comunidad educativa considera que la reducción de personal agravará la situación del único centro público de enseñanzas artísticas superiores de música del sur de Galicia y denuncia la falta de diálogo por parte de la Administración autonómica. En este sentido, lamentan que la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, rechazase reunirse con representantes del alumnado para abordar sus inquietudes.

Los estudiantes recuerdan además que el pasado 29 de junio el Pleno del Concello de Vigo aprobó una moción de apoyo al Conservatorio Superior de Música. La iniciativa, impulsada por el grupo municipal socialista, salió adelante con 20 votos favorables y cinco abstenciones. Durante el debate, tanto el PSOE como el BNG defendieron el mantenimiento de todos los puestos de trabajo del centro y criticaron la amortización de plazas prevista por la Xunta.

El alumnado también asegura que ya en marzo habían tenido conocimiento de la posibilidad de que se produjeran recortes de personal, aunque afirman que no recibieron ninguna comunicación oficial hasta la publicación de la modificación de la RPT. Asimismo, denuncian la falta de definición de la Xunta sobre el encaje institucional del conservatorio, al no concretar si debe ser tratado como un centro de enseñanzas secundarias, universitarias o con un régimen específico, una indefinición que, a su juicio, repercute en la planificación de los recursos humanos.