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El concierto de Deep Purple en Castrelos mantiene su horario y no se retrasará por el partido de España
La retrasmisión del encuentro en directo tampoco se proyectará en las pantallas gigantes del escenario antes del inicio de la actuación
El primer concierto veraniego en Castrelos, que tendrá lugar este jueves con Deep Purple como protagonista, arrancará finalmente a las 22.00 horas, tal y como estaba previsto inicialmente y figura en el contrato suscrito con los artistas. La cita musical coincidirá, por tanto, con el partido de la ronda de dieciseisavos de final que jugará España contra Austria en el Mundial que empezará una hora antes. Además, tampoco se ofrecerá la retrasmisión del partido en directo por las pantallas gigantes del escenario en la hora previa a la actuación.
El Concello de Vigo había trasladado a los representantes de la banda británica la posibilidad de retrasar una hora el inicio del concierto, con el objetivo de evitar que ambos eventos se solapasen y permitir al público seguir tanto el encuentro de la selección española como la actuación en Castrelos.
Finalmente, el horario no se modificará y Deep Purple saldrá al escenario a las 22.00 horas. De esta forma, queda descartado el retraso planteado por el Concello, que había contemplado aprovechar las pantallas gigantes junto al escenario en caso de que prosperase la petición realizada al grupo.
Venta de entradas
Por otro lado, el martes 7 de julio se pondrán a la venta las 5.000 entradas para el concierto de Molotov, previsto para el jueves 16 de julio a las 22.00 horas. El método para comprarlas será el mismo que en las citas anteriores, con dos turnos y 2.500 en cada uno, de las que 2.000 se podrán adquirir de forma presencial y 500 online. En todo caso, será obligatorio disponer del DNI de los asistentes, ya que las entradas son nominativas.
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