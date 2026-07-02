El cónsul de Venezuela en Vigo agradece la ayuda internacional tras los terremotos

El cónsul de Venezuela en Vigo, Martín Pacheco, agradeció este jueves la ayuda exterior que está recibiendo su país tras el doble terremoto registrado la pasada semana y destacó la respuesta unitaria de la sociedad venezolana ante una tragedia de gran magnitud.

Pacheco realizó estas declaraciones durante su participación en la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebra en Avilés y que está centrada en el futuro del empleo, el sector de los cuidados y la inteligencia artificial.

En su intervención, el representante venezolano subrayó que la solidaridad internacional no ha tardado en llegar. «Venezuela no está sola. La solidaridad y el apoyo no se ha hecho esperar», afirmó, al tiempo que advirtió de que las pérdidas provocadas por los seísmos son «cuantiosas».

El cónsul destacó además el esfuerzo de la población para hacer frente a la emergencia y aseguró que existe una «unidad absoluta de todo el país» en un momento especialmente delicado. Según trasladó, el pueblo venezolano se encuentra organizado para colaborar en todo lo posible mientras continúan las tareas de asistencia.

Pacheco insistió en que, ante la magnitud de la tragedia, se está trabajando «día y noche» con el objetivo prioritario de salvar vidas, una labor que, según remarcó, se está desarrollando también con el apoyo de países que se han convertido en «hermanos de Venezuela».

En la misma conferencia intervino de forma telemática el viceministro de Previsión Social Laboral de Venezuela, Miguel García, quien explicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con el resto de organismos del Estado en las labores de atención y protección a la población afectada.

García agradeció expresamente a España y a los países iberoamericanos sus «muestras de solidaridad» y la colaboración de sus equipos ante esta situación de emergencia, un apoyo que definió como un «gesto de hermandad».