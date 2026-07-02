Cómo llegar a los conciertos de Castrelos y no desesperar en el intento: zonas de aparcamiento, buses y una ruta alternativa

Vuelven los conciertos de Castrelos a Vigo. Este jueves 2 de julio Deep Purple llenará el idílico auditorio al aire libre —si el partido de la selección no lo impide— dando comienzo a la temporada de 'Vigo en Festas'.

Llegar al privilegiado auditorio al aire libre de los conciertos en Vigo es relativamente fácil. Pero ¿dónde puedo aparcar los días de concierto? Eso ya no es tan sencillo. Con todo, no es imposible, hay alternativas para hacerlo cerca y gratis.

El transporte público, por supuesto, es una de las opciones más recomendadas. E ir andando (aquellas personas que puedan), la óptima. De hecho hay hasta una ruta saludable hasta el corazón de Castrelos. Toma nota:

Andando: más cerca de lo que crees

La senda del Lagares, cerca de su desembocadura. | // JOSÉ LORES / Redacción

Arrancamos, pero sin combustión. Nada de contaminación y de la forma más saludable. En coche, sí; pero en el de San Fernando: un ratito a pie y otro caminando. ¿Sabes cuánto se tarda en llegar a Castrelos andando? Atento, porque en 10-20 minutos de paseo puedes llegar al auditorio desde:

Plaza de América: 10 minutos.

10 minutos. Plaza de Independencia, entorno de Camelias o Povisa: 15-20 minutos.

15-20 minutos. Coia (entorno rotonda Algafeme): 15-20 minutos.

15-20 minutos. Zona Centro Comercial Gran Vía: 15 minutos.

Y si lo tuyo son las rutas saludables, no descartes el paseo del Lagares. Te puedes 'subir' a él en multitud de puntos de Sárdoma, A Salgueira, Freixeiro, Balaídos, Navia... Acabarás en el corazón de los conciertos en Castrelos tras un paseo lleno de naturaleza, en llano y de forma gratis y saludable.

Ten en cuenta el paseo del Lagares: la ruta es llana y llegarás al corazón del parque de forma saludable

Por supuesto, si lo tuyo es la bicicleta o el patinete, no te preocupes, en el parque de Castrelos hay aparcabicis públicos en los que podrás dejarlos.

Autobús: 1,63 euros como mucho

Andar no es lo tuyo, pero no quieres complicarte con el coche a la hora de ir a un concierto de Castrelos. No te preocupes. Hay alternativas. Concretamente, seis: las líneas de Vitrasa que llegan a Castrelos. Apunta, porque puede que pasen más cerca de tu casa de lo que piensas:

Autobús de una de las líneas de Vitrasa que llega al parque de Castrelos. / MARTA G. BREA

El Ayuntamiento pondrá en marcha, a partir del concierto de Deep Purple del próximo 2 de julio, un servicio especial de autobuses lanzadera para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de Castrelos.

Las lanzaderas funcionarán al término de las doce actuaciones nocturnas programadas este verano y recorrerán distintas calles de la ciudad, entre ellas Camelias, Venezuela, Urzáiz, García Barbón, Sanjurjo Badía, Travesía, Pizarro, Plaza de España y Gran Vía. El servicio permitirá la reserva anticipada de plaza a través de internet y los viajes estarán sujetos a las bonificaciones de la PassVigo.

L7 Plaza de España-Sobreira .

. L12B Hospital Álvaro Cunqueiro- Hospital Meixoeiro .

. L17 Matamá-A Guía .

. L27 Beade-Rabadeira .

. H1 Policarpo Sanz-Hospital Álvaro Cunqueiro.

H2 Gregorio Espino-Hospital Álvaro Cunqueiro.

¡Más fácil todavía! Si quieres saber exactamente cómo puedes llegar al parque de Castrelos en autobús, utiliza la aplicación de Vitrasa que te permite conocer los mejores enlaces desde tu ubicación y en tiempo real (puedes acceder desde este enlace).

Habrá buses lanzadera a la salida de los conciertos hacia varias zonas de Vigo

¿Qué pasa a la salida? Para intentar dar respuesta a la elevada demanda de viajeros que habrá a la salida de los conciertos, Vitrasa pondrá lanzaderas desde el parque. Las lanzaderas funcionarán al término de las doce actuaciones nocturnas programadas este verano y la parada se ubicará en el número 186 de la avenida de Castrelos. Saldrá del parque y pasará por: Camelias, Venezuela, Urzáiz, García Barbón, Sanjurjo Badía, Travesía de Vigo, Pizarro, Plaza de España y Gran Vía. La tarifa es la habitual e incluso se pueden adquirir los billetes de forma adelantada en Woutick.

Taxi

Varios taxis de Vigo estacionados en el parque de Castrelos. / MARTA G. BREA

Sin bajarnos todavía del transporte público, el taxi es otra de las opciones cómodas para llegar y salir de Castrelos (más complicado a la vuelta, por lo que tener sus teléfonos a mano puede ser la mejor opción: puedes consultarlos en este enlace).

¿El precio? La tarifa mínima interurbana entre las 22.00 y las 06.00 horas es de 4,50 euros (depende del día de la semana).

Moto

Y, si todo lo anterior no te convence, siempre te queda el vehículo privado. Y en este apartado, la reina en Vigo va sobre dos ruedas: la olívica es una de las ciudades de España con más motocicletas y ciclomotores por habitante de España. Sin duda, es la mejor alternativa privada y motorizada para llegar y salir de los conciertos de Castrelos. Rápida, cómoda y con sitios más que suficientes para aparcar.

Coche

Una larga cola de coches en la avenida de Castrelos. / JOSE LORES

Si has llegado hasta aquí probablemente es porque ninguna de las anteriores alternativas te valen. Ojo, porque el coche no es la mejor opción. En primer lugar debes saber que la principal calle, la avenida de Castrelos, es una de las que más tráfico y congestión tienen de Vigo. Y lo es ya en el día a día. ¡Imagínate en una jornada de conciertos!

¿Dónde aparco? No va a ser fácil. Las zonas de aparcamiento del propio parque estarán inhabilitadas por los conciertos o se llenan con mucha antelación. Necesitarás suerte. La misma que tendrás que tener para encontrar una plaza libre en el entorno hacia Portanet o Balaídos.

¿Parkings de pago? En la zona de Castrelos no hay apenas parkings de pago. Los más cercanos están a unos 15-20 minutos andando. Es el caso del de la avenida de Castelao, Independencia o el de la calle Coruña.

¿Dónde aparcar de forma 'fácil' y gratis?

Partiendo de la base de que dejar el coche en la puerta de los conciertos de Castrelos es casi misión imposible (ten en cuenta además que al salir habrá también mucho tráfico), hay opciones para dejar el coche relativamente cerca (10-20 minutos andando) y gratis.

Coches en la Bajada del Pontillón que pasa pegada al parque de Castrelos de Vigo. / MARTA G. BREA

Las mejores opciones están por las calles que rodean el entorno del parque opuesto a la avenida de Castrelos: Canicouva, Pontillón, carril de servicio de la avenida de Arquitecto Palacios...

También hay una opción a cubierto, gratis y a unos 15-20 minutos caminando: el aparcamiento del Centro Comercial Gran Vía. En este caso, tendrás que estar atento a su horario de cierre, pues podrías salir del concierto y encontrártelo cerrado. Normalmente abre varias horas de madrugada hasta que se termina la última sesión de cine.

Precios y fechas de los próximos conciertos de Castrelos

Al igual que el pasado verano, el precio más alto se ha fijado en 15 euros, que será válido para los conciertos principales y de mayor aforo —5.000 entradas, según recoge el expediente—. Mientras, en las actuaciones totalmente gratuitas, los tickets que se habilitarán para acceder al foso oscilan entre los 2.200 de las citas de ópera y los 3.000 de los espectáculos infantiles.

Espectáculo infantil El Pollo Pepe (6 de julio): gratis

Molotov (16 de julio): 10 euros. A la venta el martes 7 de julio.

Coral Casablanca (18 de julio): gratis

Espectáculo infantil El Traje Nuevo del Emperador (20 de julio): gratis

Ópera Carmen (24 de julio): gratis

Chayanne (30 de julio): 15 euros

Noites de Zarzuela (1 de agosto): gratis

Espectáculo infantil el Payaso Tallarín (3 de agosto): gratis

Abraham Mateo (7 de agosto): 10 euros

Ópera Nabucco (9 de agosto): gratis

The Corrs (11 de agosto): 15 euros

Viva Suecia (14 de agosto): 15 euros

Iván Ferreiro (15 de agosto): 10 euros

FNAC Live: Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y los Seres Queridos (16 de agosto): 10 euros