Investigación
El CINBIO incorporará en septiembre a una investigadora neozelandesa con una beca Marie Curie
Kylie Chen se sumará al grupo de Filoxenómica de David Posada con una ayuda de 194.074 euros para desarrollar nuevas herramientas computacionales contra el cáncer
El Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina da Universidade de Vigo (CINBIO) incorporará el próximo mes de septiembre a la investigadora neozelandesa Kylie Chen, actualmente vinculada a la University of Auckland, gracias a la obtención de una prestigiosa ayuda Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship.
La financiación, dotada con 194.074 euros, forma parte de uno de los programas europeos más competitivos de apoyo al personal investigador posdoctoral de excelencia y permitirá a Chen integrarse en el grupo de Filoxenómica, liderado por el catedrático David Posada.
La investigadora desarrollará un proyecto centrado en el diseño de modelos probabilísticos y computacionales bayesianos para analizar la evolución de la expresión génica en linajes celulares a partir de datos de célula única. El objetivo es comprender mejor cómo los tumores se adaptan y desarrollan resistencia a los tratamientos, estudiando la variación genética y fenotípica entre distintos clones celulares.
Ese trabajo servirá para crear una herramienta computacional avanzada con aplicación en el estudio de múltiples tipos de cáncer, reforzando una de las líneas de investigación biomédica con mayor proyección del centro vigués.
La propia Kylie Chen enmarca su llegada al CINBIO como un paso natural dentro de una colaboración científica que ya viene de lejos. «Levo colaborando co laboratorio de David Posada desde Nova Zelandia dende o meu doutoramento e sempre quixen traballar máis estreitamente con el», explica. La investigadora destaca además el valor de esta etapa tanto en lo científico como en lo personal. «Vivir unha nova cultura, desenvolver as miñas capacidades nun equipo multidisciplinar positivo e compartir coñecemento», señala, antes de definir esta nueva fase como «abrir unha nova porta» en su carrera.
Para David Posada, la concesión de esta ayuda representa «un éxito para o grupo e para o centro, ao permitir ampliar as capacidades do equipo con perfís altamente especializados».
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