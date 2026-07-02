El Casco Vello, una opción cada vez más prohibitiva para echar raíces en Vigo: alquileres disparados y proliferación de pisos turísticos

La implicación de las administraciones públicas y del tejido comercial y empresarial han conseguido en las últimas dos décadas devolver al Casco Vello de Vigo el esplendor que durante mucho tiempo le fue arrebatado por la decadencia. Desde 2005, la política de rehabilitación y puesta en valor del corazón de la ciudad olívica le ha permitido latir y tener mucha vida, pero las condiciones de acceso a la vivienda amenazan con convertir el barrio en una zona prohibitiva para echar raíces, mientras que surgen cada vez más opciones para alojar a turistas y visitantes en inmuebles particulares.

Los datos que recaba el Observatorio da Vivenda de Galicia del período comprendido entre abril de 2025 y mayo de 2026 reflejan que, en este período, el Casco Vello vigués fue el tercer distrito de Galicia en el que más se encarecieron los alquileres, al dispararse en 12 meses cerca del 13% el precio medio al pasar de 639 euros mensuales a 721. Esa fulgurante subida solo es superada, según los datos del organismo autonómico que analiza las fianzas depositadas ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo, por dos céntricos barrios de Ferrol y Pontevedra, en los que se registraron incrementos del 17 y del 15%, respectivamente, en ese tiempo.

El brutal crecimiento de los alquileres en el Casco Vello vigués coincide con la presión que están ejerciendo en la zona las viviendas de uso turístico. Según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de inmuebles con uso vacacional respecto al total con uso residencial en una buena parte de la zona baja del Casco Vello es superior al 6%. Mientras, en el conjunto de la ciudad ese mismo indicador se sitúa en un 0,78%, lo que supone que el peso en la zona histórica sea prácticamente ocho veces superior, con casi 70 pisos en el ámbito comprendido entre Teófilo Llorente y la rúa Real, otros 30 en la zona de O Berbés y más de medio centenar en la parte alta del Casco Vello.

El barrio histórico es el único de la ciudad en el que la subida interanual está por encima del 10%

Todo ello mientras siguen desarrollándose rehabilitaciones de edificios con el objetivo de seguir incrementando la oferta para los foráneos, como demuestran licencias concedidas en los últimos meses por la Gerencia de Urbanismo en la rúa Chao y otras calles.

Subida generalizada

El incremento de los precios de los alquileres en el Casco Vello supone que esta zona esté cada vez más cerca de los distritos de la ciudad más caros para encontrar un piso, una vez que aunque la subida de los arrendamientos es generalizada en todo el término municipal, al no haber excepciones, en el resto de barrios en los que se concentra el asentamiento de inquilinos las alzas de las rentas no superan en ningún caso el 10%.

Muy cerca se quedan, con todo, dos ámbitos algo alejados del centro como son Coia y Balaídos-Freixeiro, donde la elevada demanda de viviendas ante unos precios disparados en las zonas más céntricas está provocando también peticiones por parte de los propietarios que sitúan los precios medios en ambos barrios por encima de la barrera de los 700 euros, un nivel en el que ya está también el entorno de Pizarro, San Roque y A Salgueira.

Mientras, aquellos domicilios bajo el paraguas del código postal 36201, que abarca el centro de Vigo, dejan ya muy atrás la barrera de los 800 euros que se superaba el verano del año pasado y ya rozan los 846 euros de media, tras una subida interanual que acarició el 8%. En el ámbito del Ensanche hacia el Castro y el barrio de Casablanca, la renta media de las fianzas depositadas ante la Xunta es ya de 779 euros, mientras que en Camelias-Independencia se sitúa en 759 euros, 15 más que en lo que se refiere a Bouzas.

Pequeño freno

Mientras, la serie histórica de los precios de los alquileres que maneja una de las plataformas de búsqueda más utilizadas como es Idealista refleja que el coste de los arrendamientos para los inquilinos dio un pequeño respiro al cierre de junio, al registrarse una disminución de un 3,8% en el precio del metro cuadrado respecto a la cifra alcanzada en mayo, pasando de los 12,2 a los 11,8 euros. Esto no impide que, si se toma como referencia como estaba la situación hace un año, el drama continúe existiendo, puesto que en junio de 2025 el precio del metro cuadrado a la hora de alquilar una vivienda para una estancia de larga duración era de 10,9 euros.

Noticias relacionadas

La oferta en estos momentos, eso sí, sigue siendo escasa, al ofrecerse en el mercado de arrendamientos para todo el año apenas 281 inmuebles, con solo seis con una renta mensual por debajo de los 600 euros, lo que demuestra que la tensión continúa existiendo, un problema al que no es ajeno ninguna zona de la ciudad, pero que está adquiriendo niveles preocupantes en puntos como el Casco Vello.