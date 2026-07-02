Embalses
El BNG de Vigo urge anticiparse a posibles episodios de sequía: «Pode haber un escenario crítico»
Los nacionalistas urgen al Concello un plan por la situación de Eiras al inicio del verano
El BNG de Vigo plantea al Concello que se anticipe a la posible escasez de agua este verano adelantando la elaboración de un Plan de Ahorro Hídrico y medidas de contingencia ante la posibilidad de que se declare la sequía en la ciudad. Los nacionalistas alertan de la «preocupante» evolución de la presa de Eiras, al reflejar los datos una reducción de casi un 10% de su capacidad en las últimas semanas.
«En caso de se retrasaren tamén as choivas despois do verán, poderemos enfrontar un escenario crítico coa auga potábel», apunta el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, señalando que la disminución de las reservas en Eiras se está produciendo, según la serie histórica, casi un mes antes de lo registrado el año pasado y con casi dos meses de antelación que en 2024.
Por ello, insta al gobierno municipal vigués a «saír da política de improvisación e non cometer de novo o erro de atrasar as medidas de aforro». Asimismo, Igrexas plantea un plan también a largo plazo que incluya, entre otras cuestiones, una auditoría integral para identificar y reparar las fugas que provocan pérdidas significativas de agua, así como cortes en distintos puntos de Vigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
- Docentes de institutos de Vigo piden la presencia de un directivo en las tutorías por las tensiones con los padres
- Una avería en la subestación eléctrica de Balaídos apaga calles de su entorno hasta Praza América
- Los perros al hotel, sus dueños a Cíes
- Cerradas al baño varias playas de Vigo debido a un vertido de aguas fecales en la zona de Alcabre
- El alquiler de coches entre particulares se dispara en Vigo con precios desde cinco euros la hora