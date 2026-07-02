El BNG de Vigo urge anticiparse a posibles episodios de sequía: «Pode haber un escenario crítico»

El BNG de Vigo plantea al Concello que se anticipe a la posible escasez de agua este verano adelantando la elaboración de un Plan de Ahorro Hídrico y medidas de contingencia ante la posibilidad de que se declare la sequía en la ciudad. Los nacionalistas alertan de la «preocupante» evolución de la presa de Eiras, al reflejar los datos una reducción de casi un 10% de su capacidad en las últimas semanas.

«En caso de se retrasaren tamén as choivas despois do verán, poderemos enfrontar un escenario crítico coa auga potábel», apunta el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, señalando que la disminución de las reservas en Eiras se está produciendo, según la serie histórica, casi un mes antes de lo registrado el año pasado y con casi dos meses de antelación que en 2024.

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Por ello, insta al gobierno municipal vigués a «saír da política de improvisación e non cometer de novo o erro de atrasar as medidas de aforro». Asimismo, Igrexas plantea un plan también a largo plazo que incluya, entre otras cuestiones, una auditoría integral para identificar y reparar las fugas que provocan pérdidas significativas de agua, así como cortes en distintos puntos de Vigo.